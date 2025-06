Tras la condena a CFK, Guerrera pidió “replanteo” y Massa candidato

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, criticó el fallo condenatorio contra Cristina Fernández de Kirchner, al advertir que es “político” y está “plagado de irregularidades”, al tiempo que insistió con la eventual candidatura parlamentaria de su jefe político, Sergio Massa.

“El fallo de la Corte convalida un proceso plagado de irregularidades. No hay antecedentes de que se salteen todos los niveles administrativos de responsabilidad para cargar toda la culpa sobre la expresidenta”, aseguró el exintendente de General Pinto.

Así las cosas, manifestó que “estamos frente a una decisión política que busca disciplinar a la dirigencia, limitar el alcance de la política y subordinarla al poder económico y mediático que hoy domina también el ámbito judicial”.

“Veo una militancia muy dolida y muy consternada en la calle, una dirigencia golpeada, porque le están prohibiendo a su líder poder ejercer el derecho de ser elegido, y me parece que también se acepta un golpe a la democracia”, acotó Guerrera entrevistado en el Streaming Uno Tres Cinco.

En cuanto al armado político, manifestó que “esto obliga a un replanteo inmediato. Desde el Frente Renovador venimos reclamando diálogo y autocrítica desde antes, pero ahora es urgente. Hay que escuchar al electorado que se alejó y reconstruir desde ahí”.

“Tiene que haber mucho diálogo interno y tratar de de superar las diferencias que a lo mejor hicieron que ese diálogo se fuera perdiendo y reconstruirlo, no solamente por Unión por la Patria, sino por todos los bonaerenses que tienen depositado en nosotros alguna cuota de esperanza de que podamos ponerle un límite al entrar de la motosierra en la Provincia”, exclamó.

Respecto al rol de Sergio Massa dentro del armado electoral, Guerrera consideró que el excandidato presidencial “tiene un liderazgo y un reconocimiento que lo hacen una figura clave”.

Si bien aclaró que las candidaturas deben surgir del debate interno, opinó que “su lugar natural sería encabezando la lista de diputados nacionales”.

En relación con la gestión bonaerense, el líder parlamentario ponderó el “esfuerzo” del gobernador Axel Kicillof para “amortiguar el brutal ajuste del Gobierno nacional”.

“La Provincia viene sosteniendo con recursos propios muchas funciones que la Nación abandonó: seguridad, transporte, educación. Eso no es menor”, remarcó.

Y resaltó que es un momento de “mucha dificultad” y que “hay un deterioro del poder adquisitivo, hay un congelamiento del poder de los salarios, que va haciendo que cada vez la sociedad vea más menguada sus posibilidades de acceso a una mejor calidad de vida”.

Frente a las tensiones entre el Ejecutivo y la Legislatura, el titular de la Cámara baja aclaró que “todos los proyectos del Ejecutivo que requerían mayoría simple fueron aprobados. Cuando se necesitan dos tercios, se necesita también que el Ejecutivo habilite herramientas de negociación política históricamente utilizadas. Eso no sucedió y dificulta el consenso”.

Y aseguró que “la idea de la falta de apoyo” comenzó con la no aprobación del Presupuesto y Endeudamiento. En este sentido, Guerrera dijo que “la realidad es que a veces la Legislatura no tiene todas las herramientas para conseguir los dos tercios. Y ¿qué quiero decir con herramientas? Son los famosos cargos en el Banco Provincia, en la Dirección General de Escuelas, en los juzgados, en la Tesorería General de la Provincia, en la Contaduría. Y que cuando necesitamos los dos tercios, no tenemos los legisladores y las herramientas para negociar eso”.

“Cuando se le pidió al Departamento Ejecutivo que tratara la posibilidad de poner en juego parte de eso, no se dio eso. No sé si se dará en esta nueva instancia de solicitud de endeudamiento, pero la oposición sigue pidiendo más diálogo o, mejor dicho, diálogo con el Departamento Ejecutivo, también poder discutir aquellos cargos que no sucede”, cerró.