Con la llamativa ausencia del presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados, el rugbier libertario Gabriel Chumpitaz, los gremios marítimos y fluviales volvieron a hacerse presentes en el Congreso de la Nación. La convocatoria buscó visibilizar el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, que impulsa la desregulación total de la Marina Mercante Nacional.

Las entidades gremiales coincidieron en que existe una grave crisis de representación política frente a un decreto que atenta contra la soberanía nacional, el trabajo argentino y la industria naval.

Entre los presentes, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, capitán Mariano Moreno, lanzó un duro discurso cargado de frustración y enojo por la falta de avances concretos desde el Poder Legislativo.

“Hemos recorrido los pasillos del Congreso desde hace no menos de un año y medio, y puedo asegurar que no hemos logrado nada”, disparó el referente sindical, al tiempo que planteó que “hay diputados que integran una comisión de asuntos e intereses marítimos, que tendrían que ser bastante conocedores del tema. Pero, evidentemente, no lo son”.

El capitán cuestionó duramente la pasividad de la Comisión, que recién fue convocada después de la publicación del decreto 340, cuando ya se encontraban en curso tres proyectos legislativos sobre desarrollo de la Marina Mercante que nunca fueron tratados.

“Es momento de preguntarle a los diputados qué carajo van a hacer con la Marina Mercante. Tengan la dignidad de irse a su casa, porque ya no nos representan. Y estamos hartos de venir a hablar al Congreso, donde uno creía que iba a aprender algo, y en cambio se encuentra con gente tan o más mediocre que los que critican a los trabajadores”, exclamó.

“¿Cuántos proyectos presentaron estos diputados y senadores? ¿Y cuántos presentamos los trabajadores?”, inquirió el dirigente sincial, al tiempo que apuntó contra quienes critican a los sindicatos pero no generan propuestas que impulsen el empleo.

“Porque se quejan de los gremios, pero ellos no están creando ninguna condición que mejore o genere trabajo. Todo lo contrario, lo están enterrando”, disparó, aunque reconoció que “un puñado de legisladores aún mantiene la firme convicción de cuidar y sostener el desarrollo productivo del país”.

Por último, Moreno hizo referencia al conflicto pesquero en la Patagonia, donde las cámaras empresarias buscan reducir salarios con el argumento de competitividad: “Hoy se está discutiendo cómo bajar los salarios de los trabajadores de la pesca para que las poderosísimas cámaras pesqueras tengan mayores ganancias. No hay equilibrio posible en esa ecuación”.