Un año sin Loan: el crudo reclamo de mamá, las explosivas palabras de Burlando y cero pistas

El pequeño Loan Danilo Peña nació el 8 de mayo de 2019 y desapareció el 13 de junio de 2024 en El Algarrobal, Corrientes, tras un almuerzo familiar con su papá y abuela. Ayer, viernes 12, se cumplió un año sin encontrarlo, seis personas están detenidas por sustracción y ocultamiento –la causa ya está elevada a juicio– pero el paradero de Loan sigue siendo un misterio.

¿Qué dijo la mamá?

María Noguera, la madre del nene, lanzó un pedido estremecedor:

“Queremos que lo traigan con vida. Lo sigo esperando”.

El papá, José Peña, descartó el accidente: “Es más que seguro que se lo llevaron. Todavía seguimos buscando al autor”. Además, María pidió que el caso no se convierta en una campaña política: “Estoy buscando a mi hijo con dolor y que hagan eso no me cierra”

Burlando y su fuego cruzado

El ex abogado mediático Fernando Burlando –que trabajó en el caso hasta agosto de 2024– no se guardó nada: dijo que la familia lo “echó” del caso, que no ofrecieron recompensa real “Nadie más dijo ‘le doy 100 mil dólares'', y que “son unos hijos de puta”. Burlando defendió su salida a los medios por acceso al expediente bajo secreto de sumario: “Bueno, puede pasar, soy Burlando”. También criticó el accionar estatal: “Es una provincia muy difícil, hay una gran corrupción… fue un verdadero desastre”

Estado actual de la causa

Según la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, siete personas están procesadas por sustracción y ocultamiento, y otras diez por encubrimiento y complicidad; se espera que el juicio oral arranque antes de fin de año. La investigación sigue abierta y, pese a las pruebas telefónicas y rastros, no se encontró una pista concreta del paradero del nene

Cómo va la búsqueda

Se rastrillaron más de 25 000 hectáreas en una primera semana, se activó la Alerta Sofía y hay incluso alerta internacional con Interpol.

En foros y redes, la gente debate entre hipótesis de trata, accidente o encubrimiento. Algunos creen que la familia tiene información pero la oculta; otros apuntan a fallas de la justicia provincial y posibilidad de vinculación política. Se habla de pistas falsas (como la supuesta foto en Colombia) y teorías sin sustento confirmado.