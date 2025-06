¿Periodismo o suerte? La Tora Villar deja Gran Hermano y desata polémica por su rol en el Mundial de Clubes en Miami

Lucila Belén "La Tora" Villar, conocida como influencer y ex participante de Gran Hermano 2022, fue convocada por Telefe para integrar el equipo de cobertura oficial del Mundial de Clubes que se disputa en Miami. La noticia se dio a conocer a través de su propio streaming GH x Tora.

❗️SUFREN LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS: UNA PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO SUELTA EN MIAMI



👉Telefé decidió elegir a “La Tora”, una ex concursante del reality, por sobre otros periodistas con paso en el canal como Ariel Rodríguez para cubrir el #MundialDeClubes2025



“Me llamaron para cubrir el Mundial de Clubes. Voy a ir a Miami con Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, Sofía Martínez y un gran equipo” declaró Villar.

Sin embargo, la decisión provocó una oleada de comentarios en redes sociales: por un lado, sus seguidores la felicitan por su ascenso profesional; por otro, se disparan críticas sobre su rol, cuestionando si está a la altura del periodismo deportivo tradicional.

Muchos elogiaron la versatilidad de Villar y su capacidad para adaptarse a otro tipo de cobertura. Desde @latoraupdates celebran:

“Lu se va a Miami a cubrir el Mundial de Clubes!!! Siempre orgullosa de ella…”

Otros manifestaron que ese espacio debería estar reservado a periodistas deportivos formados. En X (Twitter) se viralizaron mensajes como:

“¿En serio La Tora en lugar de un cronista deportivo? Esto es show, no deporte.”

“Otra influencer en un evento deportivo… y los periodistas dónde quedaron?”

¿Periodista deportiva o personalidad mediática?

La trayectoria de La Tora incluye roles como conductora de streaming para Gran Hermano, panelista en La Noche de los Ex y colaboradora en All Access. Si bien ella demostró carisma y conexión con el público, algunos argumentan que no tiene formación o trayectoria en periodismo deportivo.

Por su parte, Telefe ha optado por una cobertura híbrida que combina figuras deportivas (como Varsky y Giralt) con personalidades en redes para obtener más llegada.

La Tora aterrizó en miami está compartiendo contenido en vivo desde el evento, tanto en vivo como en redes