El “Súper IVA” es viable en todas las provincias

Informe semanal del Instituto para el Desarrollo Social Argentino -IDeSA-

Se reduce la inflación y aumentan las expectativas de que el proceso vaya acompañado de un crecimiento sostenido en la producción, el empleo y las remuneraciones. Para lograrlo son imprescindibles las reformas estructurales que corrijan los severos déficits de competitividad. Una esencial es el ordenamiento tributario. Dentro de ella, la más importante es sustituir el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre las ventas. La manera de hacerlo es reemplazándolos con un “Súper IVA” que los absorba y se convierta en la principal fuente de financiamiento de las provincias y sus municipios.

Dentro de las dificultades para su implementación aparece el heterogéneo nivel de desarrollo entre provincias. En principio, habría al menos 8 jurisdicciones (CABA, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe) que por la magnitud de su actividad económica podrían autofinanciarse usando como principal fuente de financiamiento el “Súper IVA”. Pero para las 16 provincias restantes podría haber dificultades debido a que –debido a su menor nivel de desarrollo– deberían aplicar un “Super IVA” con alícuotas muy altas. Casos extremos se dan en algunas provincias del norte donde se requerirían alícuotas estrafalarias debido a su reducida base de recaudación.

Para afrontar el problema y diseñar soluciones es recomendable dimensionar el obstáculo que plantean estas 16 provincias. Según datos del Ministerio de Economía, se observa que:

---) Representan el 20 % del PBI total del país.

---) El 31 % de la población total.

---) El 22 % de los hogares pobres urbanos.

Estos datos muestran que, si bien son muchas las provincias donde la instrumentación del “Súper IVA” podría generar dificultades por su poca generación de valor agregado, desde el punto de vista de la producción, la población y la pobreza sus dimensiones son acotadas. Por lo tanto, es viable adoptar como regla general un esquema de correspondencia fiscal. Esto es, que cada provincia tienda a financiarse con los impuestos que les cobran a sus habitantes tomando como principal fuente de ingresos el “Súper IVA”. Para las provincias donde la debilidad de su economía les genere una recaudación insuficiente, es factible un Fondo de Nivelación que les garantice los mismos ingresos que tienen hoy.

Cálculos tentativos y preliminares estiman que se necesitaría no más de 1,5% del PBI para este Fondo de Nivelación. Esto implica un volumen de recursos que equivale a un quinto de lo que actualmente se distribuye a través de la coparticipación. Es decir, la correspondencia fiscal plena e inmediata es viable en aproximadamente el 80 % del país. Para el resto, integrado por muchas provincias pero con incidencia productiva, demográfica y social acotada, la correspondencia fiscal también es viable, acompañada con el Fondo de Nivelación como mecanismo de redistribución regional de ingresos para compensarles la menor capacidad contributiva de su población.

Lo importante es que el Fondo de Nivelación para garantizar a las provincias más rezagadas el mismo nivel de ingresos que disponen en la actualidad es de un monto mucho más acotado que la redistribución entre todas las provincias que hace la coparticipación. Además, la otra diferencia con la coparticipación es que las transferencias del Fondo de Nivelación pueden estar condicionadas a cumplir determinadas metas de responsabilidad fiscal y de un plan de desarrollo que apunte a reducir las enormes e injustificadas brechas económicas y sociales que hoy se da entre las provincias argentinas.

El éxito en reducir la inflación aumenta las urgencias en generar condiciones para mejorar la competitividad. No hacerlo implica poner en riesgo muchas actividades urbanas que exportan y compiten con importaciones generadoras de gran parte del empleo. Un paso crucial para dar continuidad a los logros es sustituir Ingresos Brutos y tasas municipales. Las provincias por sí solas no lo pueden hacer. A lo sumo pueden reducir sus alícuotas, lo que genera alivios muy limitados a la producción nacional. El “súper IVA” permite avanzar en el reemplazo de Ingresos Brutos y tasas municipales y generar correspondencia fiscal no solo en las regiones más desarrolladas sino también en las provincias más rezagadas.