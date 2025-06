Los ganaderos advierten por el precio de la carne: “Se va a disparar”

Desde la Mesa de las Carnes, integrada por referentes de los sectores bovino, porcino y aviar, advirtieron que no hay suficiente hacienda para responder a una mayor demanda y que eso puede generar “más presión” sobre los precios.

“Vamos a tener el problema de que, si se efectiviza a lo largo de este año la recomposición salarial, tendremos una mayor demanda de consumo que, no nos olvidemos, representa el 70 % de lo que se consume, y no vamos a tener animales para dar respuesta a eso, con lo cual eso también va a disparar el precio”, introdujo Sebastián Bendayán, gerente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa).

Al graficar la falta de hacienda, Ernesto Lowenstein, de la Unión de la Industria Cárnica Argentina, explicó que “en 1978 había 25 millones de habitantes y 50 millones de cabezas de ganado. Hoy somos 46 millones, más o menos, y seguimos con las mismas 50 millones de cabezas”.

Por su parte, Miguel Jairala, representante del Consorcio de Exportadores ABC, indicó que “estamos frente al stock bovino más bajo desde 2012, según la contabilización del Senasa a principios de este año 2025”.

“Hay que dar incentivos concretos y reales al productor. No nos olvidemos que llevar un animal a la feria lleva dos años o dos años y medio. Después de todo ese esfuerzo y sacrificio que hace el productor, en otras oportunidades tuvo mercados cerrados o no era rentable. No se le ha dado al productor un marco de previsibilidad ni reglas claras para que aumente su producción y sus animales tengan más kilos”, acotó Bendayán.

Finalmente, el coordinador de la Mesa Nacional de las Carnes, Dardo Chiesa, sostuvo que “el productor ganadero viene muy golpeado, muy machucado y lo han tenido en penitencia durante muchos años”.

“Se necesita creer para iniciar un proceso a largo plazo. Se necesita creer para llevar los procesos más eficientes”, enfatizó el extitular de Confederaciones Rurales Argentinas.

Y remató: “Toda la industria cárnica está en un proceso complicado, esperando desregulaciones y medidas importantes, sobre todo el tema de Ganancias por tenencia -para aliviar el peso impositivo- y el de IVA inversiones, que afectan mucho”.