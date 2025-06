Cristina ante un escenario “abierto”: ocaso político o “reconstruir poder”

El analista político Hugo Haime trazó un panorama de incertidumbre sobre el futuro del peronismo y el rol que ocupará Cristina Fernández de Kirchner en los próximos meses.

“La situación política actual está marcada por la indefinición y el desconcierto, tanto dentro del oficialismo como en la oposición”, contextualizó.

De todos modos, puso de relieve que se ve “una situación abierta, en el sentido de que puede pasar cualquier cosa. Depende mucho de cómo se maneje Cristina en todo esto. Si se abre a todas las corrientes del peronismo, puede reconstruir poder. Pero si insiste en cerrarse en su círculo íntimo, la situación se complica”.

“No tiene intención de retirarse de la vida pública. Cristina va a seguir activa en la política, eso está claro. No se va a correr para nada. Si hubiera querido evitar una condena, tuvo varias oportunidades para hacerlo, incluso usando su poder cuando gobernaba Alberto Fernández. Pero no lo hizo. Siguió adelante con sus principios”, enfatizó el consultor.

En este marco, comparó la situación de Cristina Fernández con la de Juan Domingo Perón en el exilio: Perón mantuvo el poder político durante 18 años proscripto, pero lo logró porque se abrió. Incorporó a todos los sectores. Si Cristina no hace algo similar y sigue confiando únicamente en su hijo, en La Cámpora, en un grupo de iluminados, el peronismo no va a lograr reconstruirse”.

“Ya tenía conflicto con Kicillof, pero no es el único. En las provincias, muchos no siguen la línea de Cristina. Tuvo la oportunidad de darle una interna real al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y no quiso. La conducción está siendo cuestionada”, describió Haime en declaraciones a la AM 950.

Acto seguido, señaló que el escenario no sólo es desafiante para el peronismo sino para “La Libertad Avanza y el PRO, que están obligados a ganar. Y Kicillof también. Todos los espacios se juegan mucho. Si el gobierno pierde, se le complica el futuro económico, la inversión externa, todo”.

“Hay muchas teorías. Algunos dicen que el peronismo vuelve si logra movilizar. Otros aseguran que Cristina ya terminó. Pero en el medio hay un electorado confundido. Me da la sensación de que, por ahora, ninguno tiene la razón”, remató.