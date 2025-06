La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje a la militancia que colmó la Plaza de Mayo para repudiar la prisión domiciliaria impuesta por el Poder Judicial.

Mientras miles de personas alzaban la voz por su nombre, Cristina reapareció a través de un audio que se emitió en toda la plaza de la república.

“Los que tienen miedo son ellos, no nosotros. No me dejan competir porque saben que pierden”, advirtió CFK, objetando la proscripción que le impide ser candidata en la provincia de Buenos Aires.

En esa línea, ironizó con la disposición judicial de impedirle salir al balcón de su casa. “Menos mal que no tengo macetas si no, no las podía regar”, ironizó.

“Vamos a defender la democracia con coraje y sin miedo”, arengó a continuación, y dejó en claro las claves de la lucha: “Sin violencia, pero con coraje”.

“Este pueblo sabe ponerse de pie y luchar”, aseguró la exmandataria, y enarboló una de las consignas vitoreadas por la multitud: “Vamos a volver con más sabiduría y con más unidad”.

#MarchaDelPueblo 🔊 Mensaje de Cristina a la Plaza de Mayo: “Este modelo económico se cae, por eso estoy presa”



📌 https://t.co/6a8xeGgylX pic.twitter.com/aixkR930ni — ANDigital (@ANDigitalOK) June 18, 2025

Al respecto, subrayó que “donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para estar con ustedes”.

“Tenemos pueblo, y los pueblos siempre vuelven”, enfatizó Cristina. También apuntó contra el “poder económico” y disparó contra el gobierno de Javier Milei. “Este modelo tiene fecha de vencimiento; saben que este modelo económico se cae, por eso estoy presa”, sostuvo.

Sobre este punto, también puso en discusión la autoridad del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien tildó de “impresentable” y acusó de “alquilar dólares”.

“Pueden meterme presa, pero no van a meter preso a todo el pueblo”, sentenció CFK.