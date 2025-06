Lacunza anticipó que el Gobierno tendrá que “pedir perdón” por no cumplir las metas con el FMI

El exministro de Economía, Hernán Lacunza, advirtió que “no se van a cumplir” las metas del Gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional previstas para este año y que “va a haber que pedir perdón” por la promesa en saco roto.

En su último informe de la Fundación Pensar, explicó que “el Gobierno empezó con una agenda fiscal inexorable y muy agresiva, ese fue el primer paso del primer semestre del año pasado. La consecuencia de eso fue dejar de darle a la maquinita y luego levantar el cepo hace dos meses”.

Luego, en declaraciones a Radio Rivadavia planteó que el desafío de la normalización cambiaria “salió bien” porque con una “agenda ambiciosa y audaz se evitó una oscilación brusca” del tipo de cambio, que flota dentro de una banda de entre 1000 y 1400 pesos.

“Si el objetivo era que no haya una volatilidad excesiva, creo que está aprobado ese primer test, y (el dólar) está cerca del medio de la banda, que es algo bastante razonable”, sopesó el economista.

Tras ello, habló de un “segundo examen” que el Gobierno “no va a aprobar” y que es cumplir con las metas con el FMI respecto a la acumulación de reservas.

“Es cumplir las metas con los argentinos, porque eso es un acuerdo internacional con otra contraparte que es el Fondo, pero el primer receptor de esos acuerdos es la ciudadanía argentina, que es acumular reservas con un determinado ritmo, con una determinada cadencia”, enfatizó.

Y resaltó que “estamos lejos de eso, como a US$ 5000 millones de reservas de incumplimiento. Se va a tener que pedir un perdón. Se va a dar ese perdón, no va a pasar gran cosa, pero ese segundo test no va a ser aprobado”.

Por otro lado, un “tercer examen”, según el exfuncionario, es la deuda pública. “El test va a ser que podamos renovar deuda con un riesgo país bajo y que no sea un desafío cada vez que hay un vencimiento”.

“Para eso hay que bajar el riesgo país, y para que baje hay acumular reservas propias, algo que hasta acá no se pudo hacer. Las reservas prestadas son como puentes, pero reservas propias son tierra firme. Es ir construyendo esa tierra firme. Creo que ese es el desafío del segundo semestre”, acotó Lacunza.

En cuanto a falta de búsqueda de consensos en el Parlamento, evaluó que el Gobierno “no es muy adepto” a ello, “sino más bien son contratos de adhesión los que suele proponer, tanto políticos como económicos, no de conversación entre diferentes”.

“No hay diálogo de manera institucional o informal, y el que tiene que invitar a la mesa siempre es el oficialismo de turno, porque es el que tiene la botonera a cargo”, graficó y consignó finalmente que “la experiencia internacional ha demostrado que las cosas que son por consenso son mucho más perdurables que las que son por la impronta de un gobierno en particular”.