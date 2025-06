Eruca se planta: “Este Gobierno es la mejor banda tributo a la dictadura”

Caminando a paso firme hacia las dos décadas de vida, Eruca Sativa, el trío formado en Córdoba por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera, acaba de lanzar su nuevo álbum de estudio A tres días de la tierra, placa que será presentada el 12 de julio nada más ni nada menos que en el Estadio Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires.

Vale destacar que la grabación se realizó en los célebres Criteria Studios de Miami, donde se grabaron históricas obras como Highway to hell de AC/DC; 461 Ocean Boulevard de Eric Clapton; Hotel California de Eagles y Rumours de Fleetwood Mac.

