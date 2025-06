La Provincia finaliza en Punta Lara casas abandonadas por Nación

En el marco del Plan Buenos Aires Hábitat, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano puso en marcha el Plan Completar, mediante el cual se finalizarán viviendas abandonadas por el Gobierno nacional en Ensenada para dar solución habitacional a más familias bonaerenses.

“Estoy agradecida del trabajo conjunto que estamos llevando adelante para resolver problemas y ordenar el territorio”, indicó la titular de la cartera de Hábitat, Silvina Batakis.

Asimismo, destacó que “con el Plan Completar que tiene marco dentro del Plan de Hábitat, vamos a terminar viviendas paralizadas con alto grado de avance. De esta manera, estamos dando respuesta a las y los ciudadanos abandonados por Milei, porque entendemos que la vivienda es dignidad”.

Por su parte, el intendente Mario Secco expresó que “se lanza este plan provincial para ayudar a los intendentes a terminar estas viviendas que dejó abandonadas el gobierno Nacional, lo que muestra el compromiso de la Provincia con los vecinos y vecinas de cada distrito”.

