¿Nieva en Buenos Aires este finde? Qué dice el pronóstico y el recuerdo de 2007

Una potente ola de frío polar se instaló y presenta una incognita ¿podría volver a nevar en Buenos Aires este fin de semana? La posibilidad, aunque baja, no está completamente descartada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas mínimas durante el sábado 21 y el domingo 22 de junio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían descender hasta los 0°C o incluso por debajo, algo poco frecuente pero no imposible en esta época del año. Además, la presencia de aire frío en superficie y altos niveles de humedad aumenta las chances de fenómenos inusuales como agua nieve o incluso copos aislados.

¿Se puede repetir lo de 2007?

El recuerdo sigue vivo: el 9 de julio de 2007, los porteños y bonaerenses vivieron un fenómeno que parecía imposible. Aquel día, nevó en la Ciudad de Buenos Aires por primera vez en casi 89 años, con imágenes que quedaron para la historia. Plazas cubiertas de blanco, familias celebrando en la calle, y una sensación de asombro colectivo que aún hoy genera nostalgia.

Ese día fue producto de una combinación muy particular de factores: un ingreso polar extremo, una atmósfera muy húmeda y condiciones térmicas ideales para que se generara precipitación en forma de nieve. Y si bien los meteorólogos actuales señalan que no se espera un fenómeno de esa magnitud este fin de semana, no descartan la posibilidad de que caigan copos aislados en algunas zonas del conurbano y del interior de la Provincia.

Qué esperar este finde

Sábado 22 de junio : mínima entre 0°C y 2°C, máxima de 9°C, con cielo mayormente nublado. No se descartan precipitaciones débiles en la madrugada.

Domingo 23 de junio: se espera que sea el día más frío, con mínimas cercanas a -1°C y heladas fuertes. El cielo estará algo nublado, pero sin lluvias pronosticadas por el momento.

Por lo pronto, habrá que estar atentos.