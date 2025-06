CFK en el Banderazo: “Patricia Bullrich, esa mujer nefasta capaz de cualquier cosa”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la figura central de un multitudinario banderazo nacional celebrado este viernes en el Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires, donde volvió a criticar con dureza al Gobierno de Javier Milei y apuntó directamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Esta gente está destruyendo el país. Y algunos de ellos ya fracasaron antes, como Bullrich, que fue parte de todos los gobiernos del fracaso”, lanzó la líder opositora a través de un mensaje retransmitido en audio frente a miles de militantes que se congregaron con banderas.

Con la presencia in situ del diputado nacional Máximo Kirchner, la dos veces presidenta apeló a la memoria colectiva y al presente económico: “Están destruyendo el aparato productivo, destruyendo la esperanza. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Irnos? No. No nos vamos a ir de la casa, no queremos volver a entrar por la ventana, queremos que el pueblo argentino vuelva a entrar por la puerta grande”,

En su intervención, también hizo referencia al rol del peronismo en el actual contexto: “El peronismo no puede mirar para otro lado mientras la gente pasa hambre y mientras se entregan nuestros recursos al extranjero”.

Previo a las palabras de Cristina Kirchner, Máximo le habló a la militancia y les agradeció por todo el apoyo a la expresidenta: "Eternamente gracias desde los más profundo de mi corazón"

Máximo Kirchner, por su parte, fue más escueto pero igual de filoso. Desde el escenario improvisado, subrayó: “Tenemos que organizarnos y resistir. Nos quieren desmoralizar, pero el pueblo argentino tiene memoria y corazón”.

La convocatoria en Lezama formó parte de una serie de banderazos organizados por agrupaciones peronistas y kirchneristas en todo el país, con el objetivo de “marcarle la cancha al Gobierno” y manifestar el rechazo a las políticas de ajuste, los tarifazos y la Ley Bases.

En plena avanzada del oficialismo libertario, la presencia de Cristina volvió a marcar el pulso de la interna opositora. Si bien no habló de candidaturas, su frase final dejó entrever que no se retira del escenario: “No queremos que nos saquen de la historia. No vamos a ser espectadores del desastre”.