De Vido llamó a superar el “estigma de la lapicera”

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, consideró que es “inevitable” la candidatura de Máximo Kirchner en la tercera sección bonaerense, ante el cambio de escenario por la condena contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Su candidatura en la tercera sección me parece inevitable. Me parece que lo que pasó esta semana resolvió algunas cuestiones que él podía tener pendiente”, contextualizó al aludir al líder camporista.

Y recalcó: Me parece sano que hable, salga, se manifieste, me parece bueno para su futuro político. Que tenga protagonismo me parece bien. Creo que llegó su hora de protagonizar, me parece un dirigente interesante, bueno, correcto”.

Tras reconocer que “desde el 2017” que no habla con Cristina, la ponderó en declaraciones a la AM 750 como “una gran dirigente” y “la marcha del miércoles fue muy importante y revalida su liderazgo”.

“Más allá de que siempre sostuve que, lamentablemente, en el Partido Justicialista no hubo una elección interna como se había planteado”, matizó De Vido.

“Más que la lapicera, creo que la presencia de un dirigente en el espacio se manifiesta en otras cuestiones. La lapicera es uno de los estigmas que ha tenido y ha sufrido el peronismo en esta etapa. Es un tema que hay que superar, hay que dar al peronismo una posibilidad de democratizar definitivamente las listas. No me parece bueno que el gobernador Kicillof no tenga espacio”, completó.