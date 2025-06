“Sobre tus alas”, una oda a la feminidad, a la sororidad y a la libertad

El próximo domingo 6 de julio, a las 17 horas, estrena Sobre tus alas, la pieza escrita por la dramaturga colombiana Amaranta Osorio con la interpretación de Alma Buffay y la dirección de Florencia Yadid en el teatro Área 623 de la Ciudad de Buenos Aires.

La pieza pone el foco en los caminos del duelo, en el vínculo madre e hija y el viaje de redescubrimiento personal que la protagonista de esta historia emprende tras la ausencia de quien la trajo al mundo.

Con la destacada interpretación de Alma Buffay, la obra despliega un lenguaje que combina con belleza actuación y tecnología audiovisual para narrar una ausencia que dispara diversas preguntas personales en la protagonista y reflexiones acerca del rol de las mujeres en la sociedad.

Una mujer se ve obligada a regresar al país para vaciar la casa de su madre. Allí, las mariposas monarca que habitan el hogar vacío producen a su vez un proceso de metamorfosis. A través de un lenguaje que enlaza lo teatral y lo audiovisual, la obra sugiere una mirada sensible y poética sobre la ausencia, sobre las mujeres, sus relaciones y su destino.

La protagonista de esta historia despliega una serie de preguntas sobre su propia vida y, en ese proceso, -al igual que las mariposas- desencadenará una metamorfosis dejando atrás lo que ya no la define.

“Siempre había visto a mi madre como una ama de casa y ella también fue una artista increíble que incluso ganó premios nacionales. Entonces me pregunté ¿por qué no pude verla? ¿por qué no me interesé más por ella? ¿Por qué mi madre no celebró sus logros?”, confiesa Osorio.

Y sentencia: “Sobre tus alas es un homenaje a mi madre, porque gracias a ella yo estoy aquí y porque, incluso en su muerte, me enseñó que siempre podemos cambiar el recorrido y volar más lejos”.

Las funciones en el tablado de calle Pasco 623 se presentará los domingos de julio y agosto a las 17 horas, con localidades -a $ 17.000- disponibles por Alternativa Teatral.