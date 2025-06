Dalma Maradona reveló cuál fue el regalo más insólito que le hizo Diego

Dalma Maradona volvió a estar en boca de todos tras revelar una insólita anécdota sobre su papá, el eterno Diego. En una entrevista, la hija mayor del Diez recordó uno de los momentos más curiosos que vivió con su padre: el día que le hizo un regalo tan particular… que no le quedó otra que devolvérselo.

Todo surgió durante su participación en el programa de Fer Dente, donde Dalma se mostró relajada y divertida al contar historias familiares. Y ahí soltó la bomba: "El regalo más raro que me hizo mi papá fue una lapicera Mont Blanc… ¡pero usada!", lanzó entre risas.

"¡Se lo devolví! ¿Cóo me vas a regalar algo usado? Encima era una lapicera. No entendía nada", agregó Dalma, que no podía creer el gesto del Diez. Pero claro, como todo lo que hacía Diego, hasta ese regalo tuvo su estilo y su explicación.

Según relató, para Diego esa lapicera tenía valor porque la había usado en momentos importantes de su vida. “Capaz firmó contratos o cosas importantes con esa lapicera. Pero bueno, a mí me pareció cualquiera”, confesó sin filtro.

La anécdota, más allá del chiste, dejó entrever la particular manera que tenía Maradona de vincularse con sus hijas: espontáneo, intenso y con un toque excéntrico. Algo que, con el paso del tiempo, Dalma aprendió a valorar.

Las redes no tardaron en reaccionar, y muchos usuarios se sintieron identificados con el gesto de devolver un regalo que no entendés. Otros, en cambio, bancaron al Diez y dijeron que ellos hubieran guardado esa lapicera como un tesoro.

Lo cierto es que cada historia de la familia Maradona sigue generando revuelo. Y esta vez, fue Dalma quien, con una mezcla de humor y cariño, revivió un momento único con su papá.