Montenegro se quejó de “los cabezas de tacho” y dijo que el motociclista muerto era “chorro”

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, se pronunció en redes sociales, luego de las espeluznantes imágenes que se viralizaron el último fin de semana, cuando un auto impactó contra una caravana de motos y uno joven perdió la vida.

El trágico accidente ocurrió el pasado viernes en las calles Fortunato de la Plaza y Talcahuano, y la secuencia fue captada por una cámara de seguridad: por el brutal choque una persona murió y al menos siete acabaron con fuertes heridas.

El conductor del automóvil era un remisero, quien denunció haber sido asaltado por los motociclistas y hasta reveló que le dispararon, pero la bala no salió. “Me robaron las zapatillas, me dispararon y no salió la bala. Se fueron y me dieron un culatazo”, narró a Canal 8 de Mar del Plata.

En medio de la conmoción, Montenegro aclaró que la víctima fatal tenía distintas causas por robo de vehículos.

“Tengo clarísimo de qué lado estoy”, puntualizó le jefe comunal, y detalló: “El ‘joven de 18 años’ que murió ‘trágicamente’ en una ‘caravana’ tenía causas por robos de motos en poblado y en banda, y de ópticas de camionetas”.

“O sea que mientras los hombres que laburan con chatas en la construcción, en la producción y en el campo tratan de sacar el país adelante, este chorro se las afanaba”, remarcó.

En ese sentido, recordó que el joven había comenzado a delinquir siendo menor de edad: “Si todavía quedan cabezas de tacho que tienen dudas, queda clarísimo; delinquía al menos desde el 2022 (cuando era menor). Conclusión —para los que le tienen lástima—, si hubiese estado preso, no se habría muerto”.

Para completar, el intendente recalcó que “la única víctima es el joven del auto”, y sentenció: “Tiene mi total apoyo y el de todos los ciudadanos”.