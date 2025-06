Sabbatella habló de “venganza histórica” contra Cristina Kirchner

El exintendente de Morón y líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, aseveró que “no hay ninguna duda de que a Cristina Fernández de Kirchner la querían muerta o presa”.

“Es una suerte de venganza histórica por lo que hizo, porque no la pudieron domesticar, no la pudieron arrodillar. Porque al ampliar derechos enfrentó a las elites. Y eso no se lo perdonan”, planteó el exdirector de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual).

De todos modos, afirmó en declaraciones a la AM 750 que más allá de las políticas desplegadas en sus dos gestiones, a Fernández de Kirchner se la “proscribe” por su presente.

A Cristina la pueden proscribir, pueden hacer que no sea candidata, pero lo que no pueden es encarcelar su liderazgo, su conducción, su jefatura. Porque eso no lo decide ni Magnetto, ni la Corte, ni los grupos económicos. Eso lo decide la militancia, el Pueblo y la historia.… pic.twitter.com/JlE1pGqbYK — Martín Sabbatella (@Sabbatella) June 23, 2025

“Es la jefa de la oposición y la líder más importante del peronismo. Y es quien garantiza pensar el sistema político a favor del pueblo. La persiguen como venganza histórica pero le tienen miedo a su presente. Porque es la garantía de ese futuro que todos anhelamos”, enfatizó Sabbatella.

Así las cosas, de cara a 2027 indicó que “tenemos que construir una nueva mayoría, organizarse, estar todos juntos y con el liderazgo de Cristina”.

“A ella la pueden proscribir, pero no pueden encarcelar su jefatura. Porque eso no lo deciden ni Magnetto, ni la Corte ni nadie. Lo deciden la historia y el pueblo. Tenemos que incorporar nuevas agendas, nuevos desafíos y nuevas agendas. Y hay que tener una síntesis para animarse a hacer lo que hay que hacer”, concluyó el extitular de la ACUMAR.