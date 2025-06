El Gobierno elimina por decreto el asueto por el Día del Empleado Público

El Gobierno anticipó este miércoles que eliminará vía decreto la jornada de asueto que hasta ahora tenían los empleados públicos por el Día del Trabajador del Estado.

El encargado de hacer el anuncio fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, a dos días de esta fecha, que se conmemora el próximo viernes 27.

“El Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”, argumentó el portavoz en una de sus cada vez más esporádicas conferencias de prensa en la Casa Rosada.

Además, resaltó que “ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país” y la decisión de eliminar el carácter de no laborable va “en consonancia con la concepción del Estado de este gobierno. La Argentina que rendía culto al estatismo en detrimento del privado es cosa del pasado”.

Minutos después de este anuncio, el titular de la Asociació Trabajadores del Estado nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que se trata de “un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”.

“El único que goza de privilegios del Estado sos vos Adorni, caradura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida”, bramó el referente estatal.

EN LA ARGENTINA NO EXISTEN LOS EMPERADORES, MILEI!!



En igual tono, puso de relieve que “el Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876. Sólo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó”.

“En la Argentina no existen los emperadores. Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que los reconoce como tales, pero no van a poder”, sentenció el titular del nucleamiento gremial.