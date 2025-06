La Justicia recibió más de 700 mails con pedidos para visitar a Cristina

El Tribunal Oral Federal Nº 2 recibió 702 correos de personas que solicitaron autorización para visitar a Cristina Fernández de Kirchner, en prisión domiciliaria por la condena en la Causa Vialidad.

El dato de los correos electrónicos enviados a la Justicia fue confirmado por el abogado de la expresidenta Gregorio Dalbón.

“El TOF Nº 2 acaba de protagonizar una escena que quedará en los manuales de la infamia judicial. Recibieron 702 mails de ciudadanas y ciudadanos que, de manera espontánea, pidieron visitar a Cristina en su prisión domiciliaria”, reveló Dalbón en sus redes sociales.

COMUNICADO MAILS. CFK.



El TOF N.º 2 acaba de protagonizar una escena que quedará en los manuales de la infamia judicial:

Recibieron 702 mails de ciudadanas y ciudadanos que, de manera espontánea, pidieron visitar a Cristina en su prisión domiciliaria.



¿Qué hizo el tribunal?



No… — Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) June 25, 2025

Sin embargo, plasmó su descontento con la respuesta de los magistrados: “¿Qué hizo el tribunal? No respondió ninguno. No procesó las solicitudes. No garantizó ningún derecho”.

Por el contrario, señaló que de acuerdo a la notificación enviada a los defensores de la exmandataria, ella misma debe enviar los pedidos con los datos personales de cada visitante.

“Como si se tratara de una mercadería humana a revisar. Como si la voluntad de Cristina necesitara supervisión. Como si el afecto popular fuera un problema a gestionar, no una manifestación legítima de amor político”, contrapuso el letrado.

Antes de finalizar su descargo, habló de “una medida sin ley” y “un castigo sin delito”.

“Este régimen de visitas no tiene fundamento en ninguna norma del derecho argentino”, advirtió Dalbón, Y completó: “Frente al mundo queda expuesto el verdadero rostro de este tribunal; no están impartiendo justicia pero sí ejecutando castigos”.