“El Gobierno debe comprender que no todo se puede estimar con una calculadora”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles en General Las Heras el acto de reinauguración del Cine-Teatro de la Sociedad Española, tras una obra de refacción integral llevada a cabo en su histórico edificio que había permanecido cerrado durante 40 años. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, y el intendente local, Javier Osuna.

En ese marco, Kicillof destacó que “era muy doloroso ver el estado de abandono en el que se encontraba este edificio tan importante para la cultura y la identidad del pueblo de Las Heras”. “Tomamos la decisión de acompañar este proyecto porque, a pesar de todas las necesidades que hay en la provincia, para nosotros es fundamental también recuperar y poner en valor la historia de nuestra comunidad”, agregó.

A partir de las obras, el edificio, que fue declarado monumento histórico por su valor patrimonial, volverá a brindar espectáculos artísticos, de teatro y funciones de cine. Mediante una inversión total de $ 857 millones, se intervinieron más de 470 metros cuadrados para la recuperación de la sala de cine, de teatro y el escenario existente. Además, se realizaron refacciones en la platea alta de la sala, se construyeron nuevos camarines y sanitarios, se instalaron nuevos sistemas de iluminación, cortinados, sonido y cámaras, y se otorgó un subsidio para la compra de un nuevo proyector y el arreglo de la pantalla.

“Sabemos que la reapertura de este cine – teatro se lleva a cabo a contramano de las corrientes de pensamiento que buscan instalar la idea de que solo sirve aquello que arroja un rédito económico”, expresó el Gobernador y agregó: “Esa ideología foránea, extraña, no ingresó en nuestra provincia: los y las bonaerenses sabemos que la cultura no puede quedar únicamente en manos del mercado, sino que requiere de un Estado presente, que destine los presupuestos e invierta para que todos tengan acceso”.

En tanto, Saintout subrayó: “Para hacer realidad esta obra se necesitó de recursos y, sobre todo, de la decisión política del Gobernador y del intendente: sin ellos este proyecto hubiera quedado en una simple maqueta”. “La cultura necesita de un Estado presente, que la apoye y la acompañe, y no que la ataque constantemente como hace el Gobierno nacional contra los artistas populares y sus instituciones”, agregó.

“Hoy es un día que va a quedar en la historia de la ciudad porque gracias al trabajo de la comunidad y al apoyo incondicional del Gobierno provincial se logró terminar este importante proyecto cultural: a partir de ahora los artistas y los espectadores van a contar con un espacio como el que se merecen, cómodo y equipado para todo tipo de espectáculos”, sostuvo Osuna.

Por último, Kicillof resaltó que “la cultura está viviendo una situación muy difícil en nuestro país, con consecuencias graves sobre todo para quienes viven más lejos de los grandes centros urbanos”. “El Gobierno nacional debe comprender que no todo se puede estimar con una calculadora: si no invertimos, vamos a tener una cultura que no es la nuestra. Por eso, esta obra habla también de nuestra soberanía, de que haya artistas que puedan expresar quiénes somos, cómo vivimos y a qué aspiramos”, concluyó.

Durante la jornada, se firmaron convenios para brindar financiamiento a la obra del Centro de Desarrollo Infantil del distrito -paralizada por el Gobierno nacional- y a los trabajos de instalación de iluminación en la cancha de fútbol del Polideportivo local.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; su par de Transporte, Martín Marinucci; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera; la diputada nacional Mónica Litza; la legisladora bonaerense Luciana Padulo; los intendentes de Navarro, Facundo Diz; de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; de Chascomús, Javier Gastón; y de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; y el dirigente Carlos Selva.