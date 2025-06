Manes: “Nos enfrentamos a dos populismos”

El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, se mostró entusiasmado con el nuevo espacio que conformó con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y aseguró que “no hay octubre sin septiembre” y “tampoco hay 27 sin 25”.

“Acordamos una hoja de ruta renovadora, de una política renovadora. Queremos caminar juntos en la gestación de un nuevo espacio opositor que sintetice novedad, experiencia. El gran desafío que tenemos es interpelar la apatía, la resignación, el ausentismo creciente en las elecciones”, expuso el neurocientífico.

Para eso, indicó que “es necesario ofrecer una nueva oferta política. En el menú, que no haya pollo o pasta, que haya un bife, en el menú de octubre. Y, obviamente, para eso, todos estuvimos de acuerdo en que Julio Zamora, de Tigre, puede tener un rol en septiembre. Porque no hay octubre sin septiembre, y tampoco hay 27 sin 25”.

“Así que queremos hacer claramente una oposición a Milei, no de centro, porque el centro suena a tibio, a desapasionado. Nosotros somos intensos. Y nosotros nos enfrentamos a dos populismos: un populismo de izquierda, que es el kirchnerismo, y un populismo de derecha, que es el mileísmo”, enfatizó el legislador oriundo de Salto en declaraciones a Radio Perfil.

“Nuestra posición es que enfrentamos lo mismo: a dos caras de la misma moneda, que son Milei y el kirchnerismo. Una por derecha, otra por izquierda. Y queremos hacer algo intenso, no moderado, no de centro, para combatir el deterioro institucional, para combatir el modelo económico regresivo y excluyente de Milei, para combatir esta nueva falsa política. Porque Milei vino a destruir la casta y se puso como jefe de la casta. Está toda la casta dentro del gobierno”, fustigó Manes.

También aseveró que es “en contra del odio y la polarización, también tener un plan económico sostenible. Nosotros creemos que el gobierno está haciendo un populismo cambiario. Tiene atrasado el dólar, financiado con deuda, y esto puede ser —como saben muchos economistas y muchos argentinos que vivieron mucho tiempo— una futura crisis cambiaria e inflación reprimida”.

“La discusión es un Estado moderno y eficiente, no Estado o no Estado: eso no existe en el mundo. Tenemos una agenda muy nutrida y queremos, sobre todo, convocar a los argentinos que están apáticos y resignados a que va a haber una oposición a Milei no kirchnerista en octubre y en el 27”, sumó el diputado.

Finalmente, reflexionó: Hay que ver si Milei es la última etapa del viejo régimen. O sea, si es la última escena de la obra de teatro en la cual la sociedad jubiló al viejo régimen. Y si lo que estamos viendo no es el comienzo de algo nuevo, sino la última etapa de la destrucción del viejo régimen”.

“Yo creo que la sociedad argentina en el 23 jubiló al viejo régimen. A una manera de hacer política, lo que llamamos la casta, que son los privilegios no sólo de la política: de los empresarios, de los periodistas, de los jueces... La gente en la Argentina piensa que hay un sector muy amplio, de sindicalistas, que tienen privilegios. Y eso se jubiló en el 23, como en el 83 la sociedad argentina jubiló a los militares, a las dictaduras”.

“La sociedad argentina no vuelve para atrás. Después del 23 —que votó lo desconocido, que votó a alguien que hoy vemos que tiene una mentalidad muy destructiva— va a necesitar un espacio político que reconstruya la Argentina: desde lo institucional, desde lo económico, desde la compasión, desde un plan económico sostenible, desde evitar el autoritarismo cultural y la falta de respeto a las instituciones”, sentenció.