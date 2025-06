“La Argentina que no llega a fin de mes”: reapareció CFK y habló de “la verdadera grieta”

La dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, renovó cuestionamientos al Gobierno nacional y advirtió por las sistemáticas “señales” de que el modelo económico libertarios “se cae”.

A través de un mensaje de audio que se emitió este jueves en el marco del congreso nacional de La Bancaria, la líder opositora expresó desde su prisión domiciliaria que “estamos viendo señales más que contundentes acerca de lo insostenible que es el modelo”.

“No es un ejercicio ideológico, no es una postura meramente política, es simple y absoluto pragmatismo sobre las cosas que están sucediendo”, enfatizó.

Tras mencionar que Luis Caputo, “no consiguió la calificación financiera para seguir endeudando al país”, puso de relieve que el ministro de Economía “quería acceso a los mercados financieros” para obrar en ese sentido.

“Así que vaya un pollo entre tantas gallinas, bienvenido el hecho de que no puedan seguir agravando la situación de endeudamiento estructural en la que nos han metido primero (Mauricio) Macri y ahora (Javier) Milei. Y las dos veces, por supuesto, el inefable ‘Toto’ Caputo”, arremetió.

Así las cosas, instó a “prestar mucha atención” y recapituló: “Vengo hablando de que al Gobierno le faltan dólares. Bueno, ahora no pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos, tal como lo venía haciendo. Y no sólo eso, sino que por el 58 % que pudo rollovear tuvo que pagar tasa positiva, o sea, tasa por arriba de la inflación”.

“Si a esta situación le agregamos además que este trimestre la cuenta corriente registró un déficit de más de US$ 5000 millones, donde impactan fundamentalmente importaciones, salida de argentinos al exterior y, obviamente, pagos de deuda”, enumeró Fernández de Kirchner.

Acto seguido, precisó que “en abril se llevaron la bonita suma de casi US$ 2200 millones, formando en su gran mayoría activos en el exterior. Y ahora en mayo nos dicen que están en los US$ 1700 millones más o menos de dólares. O sea, lo que les decía el otro día: en 45 días se llevaron un tercio del segundo préstamo del Fondo Monetario, el de Milei. O sea, en 45 días se esfumaron US$ 4000 millones de dólares”.

En otro orden, indicó que “si la macroeconomía está para el tuje, la micro es una tragedia social. Esa micro cierra todavía mucho menos, muchísimo menos y muy trágicamente menos. Más de 50 % de las familias argentinas no llega a fin de mes. Y se están endeudando cada vez más, pero no para viajar. No se endeudan para viajar o para comprarse una casita o comprarse un autito, sino para comer”.

En concreto, alertó por las dos Argentinas: “Una que tiene la suerte de poder viajar al exterior. Y yo no quiero cargar las tintas sobre los que viajan al exterior, porque todo el mundo tiene derecho, producto de su trabajo, a hacer un lindo viaje al exterior, a disfrutar con la familia. El problema no es el argentino que todavía puede viajar y que cuenta con recursos para hacerlo”.

“Y la otra Argentina es la que directamente no llega con la comida a fin de mes. Esta es la verdadera grieta. Pensar que nos acusaban a nosotros, los K, de la grieta. Esta es la grieta, es la verdadera grieta que el poder económico está generando en la Argentina a través del gobierno de Milei, como ya lo hizo en otras etapas de la historia”, sentenció.