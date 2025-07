La Federación Agraria advierte que la situación del campo “no da para más”

La presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, lamentó el “retroceso” que significa que desde el Gobierno de Javier Milei se confirmara la culminación de la vigencia del decreto que había dispuesto una rebaja temporal de las alícuotas de las retenciones para la soja y el maíz, entre otros cultivos.

“Buscamos la mejor respuesta para los productores. Y la no extensión de la baja provisional de retenciones es un retroceso y se pierde una oportunidad de continuar con la baja a la presión impositiva”, planteó la dirigente.

En este sentido, explicó que la situación del sector “no da para más porque no sólo afecta al sector productivo y es lo que tratamos de visibilizar. Nos afecta a los productores que producimos granos, pero eso se traduce en faltas de recursos para la sociedad”.

“Hay vínculo y diálogo y parte de nuestro reclamo fue escuchado. En enero bajaron gradualmente las retenciones estaba incluido el trigo y la cebada. La semana pasada se extendió hasta marzo del año próximo. Eso está muy bien, pero no deja de ser provisorio”, matizó.

“Esto le hace daño a la previsibilidad del sector agropecuario”, advirtió la titular federada en declaraciones a la AM 950.

Acto seguido, aclaró que “el productor agropecuario no especula; los productores no liquidan, sino que venden su cosecha. No creo que el productor pueda guardarse nada para especular por un mejor precio”.