Fuerza Argentina aclaró que YPF “es símbolo de nuestra soberanía energética”

Desde Fuerza Argentina, el espacio integrado por dirigentes del sector gremial y político, expresaron su rechazo al reciente fallo dictado por la jueza federal Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el cual se ordena al Estado argentino transferir el 51 % de las acciones de YPF a un fondo buitre, como parte de una indemnización de US $16000 millones.

“La Constitución Nacional está por encima de cualquier estatuto de una empresa privada”, manifestaron desde el nucleamiento.

De esta manera, a través de sus redes sostuvieron que YPF es más que una sigla o un activo financiero, sino “un símbolo de nuestra soberanía energética, del control democrático sobre nuestros bienes comunes y de la voluntad popular expresada por el Congreso cuando se recuperó para el pueblo argentino el control mayoritario de la empresa”.

EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y LA CONSTITUCIÓN NACIONAL



Desde el frente político sindical Fuerza Argentina, expresamos nuestro más enérgico rechazo al fallo dictado por la jueza federal Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. pic.twitter.com/tND7H780gn — Fuerza Argentina (@fuerzaargok) July 2, 2025

En la misma línea, criticaron fuertemente la postura del Gobierno nacional y señalaron que “aceptar pasivamente” este tipo de sentencias extranjeras “sería permitir que el Estado argentino se someta a decisiones de una jueza extranjera, entregando así la soberanía nacional y nuestros recursos estratégicos a intereses financieros internacionales”.

Además, enfatizaron que “la inacción del Gobierno nacional” permite pensar que “esto tiene un tinte de negociado y configura una nueva oportunidad de seguir entregando soberanía a través de la herramienta que más perjudica a nuestro pueblo que es el desguace del Estado”.

“No vamos a permitir que una jueza extranjera nos ordene qué hacer con nuestros bienes naturales, ni que el Estado argentino se someta ante esas decisiones, entregando así nuestra soberanía”, añadieron.

Para finalizar, afirmaron que no hay Nación sin control de sus recursos; no hay democracia sin respeto a la voluntad popular; y no hay justicia cuando se premia la especulación por encima del interés del pueblo. “Llamamos al conjunto del pueblo argentino, a las organizaciones sociales, sindicales, políticas y al conjunto de las fuerzas vivas de la Nación a sostener una defensa irrestricta de nuestra soberanía”, concluyeron.

Cabe destacar, que Fuerza Argentina es un movimiento integrado por diferentes espacios políticos, gremiales, culturales y sociales para fomentar la discusión de políticas públicas con el fin de construir una Argentina justa, libre y soberana.