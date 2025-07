Pullaro se le planta a Mercado Libre: “No hay privilegios para la especulación”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, salió al cruce de las exigencias de eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos perpetradas por el gigante de comercio electrónico Mercado Libre.

“Cuando las billeteras virtuales y las fintech prestan plata como los bancos, deben tributar igual. No hay privilegios para la especulación”, planteó el mandatario en el marco de una conferencia de prensa.

Vale señalar que la empresa liderada por el empresario libertario radicado en Uruguay, Marcos Galperin, anunció que pondrán diferenciados los impuestos locales de cada provincia.

“El impuesto a los Ingresos Brutos sube el costo de las soluciones que ofrecen las plataformas digitales y esto afecta a millones de consumidores y comercios que compran, venden y cobran con estas herramientas”, alegó la empresa.

Así las cosas, Pullaro aclaró que “en Santa Fe no premiamos la especulación financiera. Quien gana dinero prestando plata, paga como corresponde”.

“No vinimos a financiar la especulación. Vinimos a defender la producción y el trabajo en Santa Fe. Le guste o no a Marcos Galperin, le guste o no a Mercado Libre, cuando las billeteras virtuales y las fintech prestan plata como los bancos, deben tributar igual. No hay privilegios para la especulación”, exclamó el titular de la Casa Gris.

Finalmente, aclaró que los ingresos recaudados “cobrando a quienes hacen negocios prestando plata” se dirigen al sector productivo y de ahí “salen las líneas de créditos con tasas subsidiarias, los programas de asistencia a PyMEes, al campo, a la industria y todas las políticas públicas que acompañan el desarrollo real de Santa Fe”.