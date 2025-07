Bullrich festejó la captura de un narco que había militado en su campaña presidencial

El archivo le jugó una mala pasada a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien festejó la detención de un narcotraficante, pero las redes sociales le recordaron que se trataba de una persona que había formado parte de su campaña presidencial en 2023.

“Uno de los diez narcos más buscados del país, ¡atrapado!”, expresó Bullrich en su cuenta de X, y exhibió la foto de Gustavo Alejandro Bruzzone como un trofeo de guerra.

Según detalló, el capturado estaba prófugo desde hace casi dos años y era pieza clave en el intento de traficar 1.600 kilos de cocaína a Europa.

UNO DE LOS DIEZ NARCOS MÁS BUSCADOS DEL PAÍS, ¡ATRAPADO!



Gustavo Alejandro Bruzzone, prófugo desde hace casi dos años y pieza clave en el intento de traficar 1.600 kilos de cocaína a Europa, fue capturado por el DFI de la PFA en la provincia de Buenos Aires.



Los delincuentes… pic.twitter.com/zAFCGtqjbr — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 2, 2025

“Los delincuentes encuentran impunidad y refugio en la provincia de Buenos Aires. Mientras unos miran para otro lado, nosotros los buscamos, los encontramos y los hacemos pagar”, aseveró la funcionaria.

Sin embargo, los usuarios rápidamente le recordaron a Bullrich que Bruzzone se definía como “macrista” en las redes sociales y hasta la había votado en las últimas elecciones.

“Te volvería a votar una y mil veces más”, reza uno de los posteos de Bruzzone en octubre de 2023, luego de los comicios generales de aquel año.

Con el correr de las horas, los rumores dieron cuenta de que Bruzzone había formado parte del equipo de campaña de Bullrich, cuando se postuló por el frente Juntos.

En declaraciones a A24, la ministra dio una explicación poco convincente que no logró despejar dudas respecto al vínculo de Bruzzonec con el macrismo.

“Lo he visto alguna vez, pero no lo recuerdo. Dicen que estuvo en mi campaña, pero en mi equipo no lo conoce nadie. Puede haber habido porque estuvo mucha gente”, deslizó, pero estuvo lejos de aclarar la situación: “Puede haber estado, puede haber sido del PRO”.