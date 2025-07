“Negligencia del Gobierno”: bronca por la suspensión “arbitraria” del GNC

El presidente de la Cámara de Gas Natural Comprimido, Marcelo Zanoni, criticó al Gobierno nacional por la interrupción total en el suministro en las estaciones de servicio, una medida que se llevó adelante “sin previo aviso” y de manera “arbitraria”.

“La situación es que, sin previo aviso, se cortó el suministro de GNC en un 100 % en las estaciones de servicio. Esto es una negligencia, un atropello por parte del Gobierno y viola las leyes vigentes”, disparó el referente sectorial en declaraciones a la AM 750.

Además, puso de relieve que “este Gobierno es capaz de congelar a ciudadanos con tal de no sumar un punto de inflación. El gas no se mide en puntos de inflación, por lo cual el Gobierno lo descuida, no le importa pagar el precio político”.

“Si esto ocurriera con la nafta, que sí mide puntos de inflación, utilizarían esta condición de seguir pisando el precio como lo hacen vía Banco Nación o diferentes vías, para que automáticamente la matemática le dé y ese puntito de inflación no se le escape de los parámetros”, acotó Zanoni.

Por último, el presidente de la Cámara de GNC reclamó mayor previsibilidad y criticó la falta de comunicación oficial: “Hasta ahora no hemos recibido ninguna clase de informe que nos diga que van a habilitar el combustible GNC a las 14, como habían prometido”.