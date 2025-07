Kicillof entregó patrulleros y escrituras en municipio radical del interior

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de entrega de nuevos patrulleros para fortalecer la seguridad en el municipio de Florentino Ameghino, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Nahuel Mittelbach. Además, se otorgaron 207 escrituras gratuitas en beneficio de familias del distrito.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Jornadas como la de hoy en Florentino Ameghino son nuestra respuesta a los sectores que quieren desvalorizar el rol del Estado: es la inversión pública la que permite que haya nuevos patrulleros y escrituras gratuitas para vecinos y vecinas que esperaron durante mucho tiempo”. “Si sacamos al Estado del medio, no solo no vamos a solucionar ningún problema, sino que nos quedaríamos sin rutas, sin hospitales y sin escuelas: no vamos a permitir que avancen sobre los derechos que nuestro pueblo conquistó con tanto esfuerzo”, agregó.

“Recorro la provincia todos los días y puedo asegurar que nuestro pueblo se caracteriza por dos aspectos sobre los que nunca escuché hablar al presidente Milei: producción y trabajo”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Somos un pueblo solidario que pretende que los hijos y los nietos tengan mejores condiciones de vida que sus padres y abuelos: eso se logra con políticas que permitan seguir igualando oportunidades”.

Los nuevos patrulleros, adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad, permitirán fortalecer la prevención y combate del delito en el distrito. Desde el inicio de la gestión, Florentino Ameghino recibió nueve nuevos móviles policiales.

Por su parte, Alonso subrayó: “Hemos creado un fondo de $ 170 mil millones mediante el cual incorporamos nuevos patrulleros, motos y triplicamos el dinero que reciben los municipios para sus policías comunales”. “Para llevar adelante una política de seguridad seria y comprometida no hacen falta palabras, hace falta decisión, inversión y trabajo como el que estamos haciendo en la Provincia”, agregó.

Durante la jornada, se entregaron además 207 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”.

"Más allá de cualquier diferencia, hay algo mucho más importante: la responsabilidad y la vocación de la Provincia y el municipio de estar cerca de la gente y de sus necesidades”, sostuvo Mittelbach, quien milita en las filas del radicalismo, y agregó: “La mejor forma de demostrarlo es con resultados concretos como los que vemos hoy: fortaleciendo la seguridad de nuestro distrito y cumpliendo el sueño de la escritura para muchas familias".

Por último, Kicillof sostuvo: “En ninguno de los 135 municipios me han dicho que sobran escuelas, hospitales o que no hacen falta más rutas: siempre nos piden más Estado para mejorar las condiciones de vida”. “Ese es el camino que recorremos en la provincia hace más de cinco años, brindando respuestas concretas en todos los municipios sin distinguir el color político de quien gobierne”, concluyó.

También se firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para avanzar con obras de infraestructura social básica dentro del programa Lotes con Servicios. En tanto, por parte del Ministerio de Ambiente, se hizo entrega de 20 bicicletas destinadas a promover el turismo sustentable en el Parque Municipal, composteras domiciliarias y comunitarias, kits de huertas ecológicas, semillas y árboles nativos.

Estuvieron presentes en las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, de Salud, Nicolás Kreplak; los subsecretarios de Derechos Humanos, José Luis Zerillo; de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; el intendente de General Villegas, Gilberto Alegre; el intendente interino de General Pinto, Fernando Rodríguez; el exintendente de Florentino Ameghino, Patricio García; funcionarios y funcionarias locales.