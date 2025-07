Redrado, lapidario: “Faltan dólares, sobran parches”

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, abogó por una profunda transformación económica y afirmó que “Argentina tiene que generar dólares genuinos a través de inversión y exportaciones, no seguir viviendo del financiamiento especulativo que entra y sale”.

En tanto, citó cálculos de la Fundación Capital para dar cuenta que las reservas óptimas que debería tener el Banco Central para afrontar tensiones cambiarias y compromisos internacionales ascienden a 47.000 millones de dólares. Sin embargo, hoy, descontando el swap con China y los encajes de depósitos en dólares, las reservas líquidas no superan los 25.000 millones. “Estamos 22.000 millones por debajo del nivel de seguridad. Así no hay estabilidad posible”, alertó.

“Cuando faltan dólares, el precio del dólar sube, como pasa con cualquier bien escaso”, expuso, para luego cuestionar al Gobierno por apostar a la entrada de capitales financieros: “Son dólares volátiles, que generan más incertidumbre que estabilidad”.

Así las cosas, insistió con su propuesta de las cuatro “revoluciones”: impositiva (para combatir la informalidad y bajar la carga tributaria), exportadora (con apertura de mercados y acuerdos de inversión), de infraestructura (para mejorar la logística) y federal (con más autonomía fiscal para las provincias).

“Argentina necesita dejar de pensar en parches y construir una economía moderna, capaz de generar empleo y producción”, enfatizó Redrado.

Asimismo, aclaró que “esto no es una discusión de narrativa, es una cuestión de necesidades objetivas. Si no tenemos dólares genuinos, la presión sobre el tipo de cambio va a seguir”.

“Las importaciones crecen y las exportaciones caen. No se puede abrir la economía si no se le abren mercados a las empresas argentinas. En este mundo transaccional, nadie da nada gratis”, anexó y remató: “Si queremos estabilidad cambiaria y desarrollo, hay que construir un modelo económico basado en inversión, producción y trabajo, no en especulación y deuda”.