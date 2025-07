Según Milman, “la sociedad necesita que las propuestas parecidas se presenten en conjunto”

El diputado nacional del PRO, Gerardo Milman, exteriorizó su confianza en acordar definitivamente con La Libertad Avanza en territorio bonaerense, pues “más allá de los intereses de la política, de lo que se trata es de llegar a buen puerto, de un lado y del otro, como el kirchnerismo y el proto-kirchnerismo”.

“Aunque me cuesta diferenciar, me parece más una pelea de alcoba que de otro tipo. Pero la sociedad necesita que las propuestas parecidas se presenten en conjunto. Hay que hacerle fácil la elección al electorado porque más de la mitad de la sociedad no quiere ni ir a votar. Entonces tenemos que facilitarle las cosas a los ciudadanos”, enfatizó el legislador oficialista.

“Yo inclusive he presentado un proyecto de ley para generar nuevos mecanismos de votación, para que se puede hacer a través del correo como en muchos países. Y algo más alocado, si se quiere, que es que podamos votar con nuestros celulares”, anexó.

Así las cosas, reiteró que “las propuestas que son similares se tienen que unificar. Y yo creo que Ritondo tenía mucha confianza de que el conjunto de la asamblea, que preside Néstor Grindetti, va a aprobar el acuerdo con La Libertad Avanza para que todos juntos vayamos a competir en las elecciones del 7 de septiembre”.

“Las listas se van a armar con la representación que tenga cada uno de los espacios, o la estimación de la representación, porque la representación la vamos a saber cuando la gente vote. Pero hay una estimación, que son los sondeos de opinión, y eso va a reflejarse en las listas”, estimó en declaraciones a Radio Perfil.

En tanto, evaluó que “hay lugares donde una fuerza política tiene mayor representación, hay otras donde tiene menos. Y hay que respetar dónde una fuerza gobierna y dónde la otra fuerza no gobierna. Esas cosas van a ser tenidas en cuenta en los acuerdos que se lleven adelante”.

“Una vez acordada la alianza, después se discutirá la integración de las listas. Pero vuelvo a decir que es un problema de los políticos, de nosotros. La sociedad quiere que le resolvamos el problema de la inseguridad, el problema del empleo, el problema educativo, el problema de la salud”, completó Milman.