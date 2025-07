Recuperaron sector del espacio público que había sido ocupado ilegalmente en Parque Saavedra

El Gobierno porteño llevó adelante un operativo de ordenamiento en Parque Saavedra, en el marco de una intervención coordinada por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana con apoyo de la Policía de la Ciudad.

El operativo se produjo en Avenida García del Río, entre Conde y General Ramón Freire. En esa zona, se había instalado una casilla de mampostería con cancha de bochas, que se presentaba públicamente como “Centro de Jubilados”, pero era una fachada y no contaba con autorización ni habilitación por parte del Gobierno porteño.

Recientemente, vecinos de la zona habían denunciado situaciones de violencia, peleas y amenazas, y en distintas oportunidades hubo intentos de avanzar con obras sin permiso. A fines del 2024 la Ciudad ya había realizado una intimación formal y se habían secuestrado materiales de obra.

“La convivencia requiere reglas claras y respeto. Nosotros no vamos a permitir más situaciones de ocupación permanente del espacio público, que obligan a los vecinos a vivir situaciones que no eligieron. El espacio público es de todos, tiene que ser compartido, no tomado”, expresó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

Hoy a las 5 de la mañana hicimos un operativo en Parque Saavedra, sobre García del Río.



Un grupo de personas había montado una casilla de mampostería con cancha de bochas sin permiso, haciéndose pasar por centro de jubilados. Dimos respuesta a las denuncias y lo demolimos.



El… pic.twitter.com/KssAIFpeaH — Ignacio Baistrocchi (@ibaistrocchi) July 8, 2025

Durante el operativo, se desalojó el predio y se demolió la construcción ilegal con maquinaria especializada. Se retiraron siete camiones cargados con escombros. La intervención se realizó en horario temprano y sin incidentes, como parte de la política sostenida del Gobierno porteño para ordenar el espacio público y garantizar su uso común y seguro para todos los vecinos.