Política | 9 jul 2025 Polémica Milei y su decisión de no ir Tucumán: “La lectura política que hagan me tiene sin cuidado” El presidente concurrió al programa radial de Luis Majul el Día de la Independencia. Allí explicó por qué no viajó a Tucumán, como marca la ley. “Había mucha neblina, era como estar dentro de una nube”, graficó.

El Presidente decidió pasar el Día de la Patria junto a Majul.