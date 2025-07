Debate caliente en el Senado: Ultimátum del Gobierno a Villarruel para que levante la sesión

La oposición consiguió quórum para sesionar en el Senado y en el Gobierno entraron en pánico ante la posible sanción de los proyectos que aumentan las jubilaciones, restituyen la moratoria sanción y declaran la emergencia en discapacidad.

El oficialismo denuncia que el debate es antirreglamentario, ya las bancadas opositoras no pueden auto convocar una sesión para tratar iniciativas de ley.

Sin embargo, el peronismo propuso una moción para avanzar con el tratamiento de las propuestas que recibieron media sanción en Diputados y el desenlace fue favorable.

En efecto, la bronca en La Libertad Avanza se dirigió contra el accionar de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Levántese, sra. Vicepresidente, no denigre la institución que preside”, arremetió en redes sociales la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En ese sentido, le pidió que “no sea cómplice del kirchnerismo destructor”.

