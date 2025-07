Según Felipe Solá, “el título del campo nacional y popular está un poco viejo”

El exgobernador bonaerense, Felipe Solá, cuestionó la marcha del Gobierno y sentó postura en torno al rol y la actualidad del peronismo.

“Milei se queda sin cuerda, pero nosotros no tenemos la capacidad de decir cuánto le queda”, puntualizó, para luego dar cuenta que “mucha gente cree que el peronismo no ha hecho autocrítica”.

“El título del campo nacional y popular está un poco viejo. Deberíamos cambiarlo. Todos pisamos y no sabemos bien qué suelo pisamos”, acotó el excanciller en declaraciones a la AM 530.

En tanto, evaluó que “las encuestas, que las podemos o no creer, tienen una idea de alentar o desalentar. Muestran que lo que vemos como horroroso, quizás no es vivido como horroroso”.

“El peronismo tiene que hacer una amplia autocrítica. Hay mucha autocrítica para hacerse. Yo fui un canciller que se llevaba mal con el Presidente. Y a veces tenía que tomar una decisión y consultarla y no me atendía. O le decía a otro canciller y no a mí. Yo me llevé para el culo con Alberto. No tengo un buen recuerdo de su gobierno”, confesó.

En otro orden, consideró que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner “buscan disciplinar al peronismo”.

“La detención de Cristina es una piña tremenda. Pero también es una inyección de sentido para ella y para muchos peronistas”, remató el dirigente justicialista.