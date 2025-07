Se expande el universo de “The Big Bang Theory”: es la hora de Stuart

HBO Max prepara la serie Stuart fails to save the universe, un nuevo spin-off de The Big Bang Theory, creada por Chuck Lorre Productions en asociación con Warner Bros. Television, comedia que contará con la producción ejecutiva de los creadores nominados al Emmy Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady.

El dueño de la tienda de cómics, Stuart Bloom, se ve obligado a restaurar la realidad después de romper accidentalmente un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, provocando un Armagedón multiversal.

Para salvar el universo, Stuart contará con la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico (y fastidio profesional) Barry Kripke. En su misión, se encontrarán con versiones alternativas de los personajes que los fans ya conocen y aman de The Big Bang Theory. Como lo sugiere el título… las cosas no salen bien.

La serie está protagonizada por Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Barry).

“Nos emociona continuar con el legado de The Big Bang Theory. Al igual que la serie original, este nuevo capítulo no sería posible sin la visión y el brillante talento narrativo de Chuck Lorre y Bill Prady, así como la perspectiva fresca y distintiva que Zak Penn aporta a este excepcional equipo creativo”, expresó Casey Bloys, presidente y CEO de contenido de HBO y HBO Max.

Por su parte, Chuck Lorre exclamó: “Quería hacer algo radical, que me sacara de mi zona de confort. Algo que los personajes de The Big Bang Theory habrían amado, odiado y discutido durante horas.”

En igual tono, Zak Penn, reveló: “Estaba en una búsqueda espiritual en las zonas más remotas de la selva amazónica cuando una paloma mensajera llegó con una nota de Chuck Lorre, preguntándome si quería ayudar a crear una serie que los personajes de The Big Bang Theory verían. No pude resistirme a la idea, así que empaqué mi yurta y tomé el siguiente dirigible de regreso”.

“Al mismo tiempo, Chuck envió una expedición para localizar a Bill Prady, quien había estado congelado, con su escudo sobre el pecho, en un bloque de hielo ártico. Con el equipo reunido, nos embarcamos en la creación de esta serie delirante, que habita un universo creado por Chuck y Bill. No podría sentirme más honrado de trabajar con estas personas increíbles”, completó.

Finalmente, Bill Prady dijo que “escribir esta serie con Chuck y Zak ha sido increíblemente divertido, y estoy seguro de que esa alegría se reflejará en la pantalla. Poner a personajes que amamos de The Big Bang Theory en una historia compleja de ciencia ficción, con la clase de mitología que ellos mismos adoraban, sin perder el elemento cómico, es algo muy gratificante”.

“Chuck y Bill nos dieron una de las comedias más duraderas de nuestro tiempo con The Big Bang Theory, y estamos entusiasmados de ver cómo ese universo continúa expandiéndose con esta nueva serie. Con la colaboración de Zak—un narrador magistral—esta nueva entrega promete capturar la esencia de lo que los fans amaban del original, pero con un giro completamente fresco. Agradecemos a nuestros socios de HBO Max por acompañarnos en esta nueva aventura”, cerró Channing Dungey, presidenta y CEO del Warner Bros. Television Group y WBD US Networks, concluyó.