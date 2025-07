La Ciudad suma otro helipuerto para atender emergencias nocturnas

La Ciudad sigue fortaleciendo el SAME, un modelo de eficiencia y respuesta rápida en el país y en el mundo que en menos de cinco minutos llega a atender una emergencia. Con la habilitación de un segundo helipuerto, la gestión continúa consolidando el SAME aéreo que atiende incluso durante la noche y complementa el servicio de las ambulancias.

El nuevo helipuerto nocturno ubicado en avenida Amancio Alcorta y Monasterio, en Parque Patricios, se suma al del Hospital Santojanni, en Liniers, donde desde junio del año pasado salen y llegan los helicópteros. Desde el inicio de las operaciones nocturnas se hicieron 182 intervenciones, con un pico máximo de 42 en abril.

“Uno de los compromisos que habíamos asumido en campaña era tener un SAME operativo nocturno y lo hemos cumplido. No hay ciudades que tengan operatividad nocturna de su sistema de helicópteros de emergencia y la nuestra lo tiene. Estamos muy orgullosos”, dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien supervisó las obras de balizamiento para la puesta en marcha de la plataforma ubicada en la base operativa central del SAME, acompañado por el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el titular del SAME, Alberto Crescenti.

Vale reseñar que durante la actual gestión, el SAME sumó cuatro bases extrahospitalarias nuevas en La Rural, Emilio Castro, Donado y en el estratégico cruce de San Juan y la Avenida 9 de Julio. También se amplió el servicio del SAME psiquiátrico y se incorporaron nuevas ambulancias y motos.

“Durante mi gestión, el SAME aéreo comenzó a funcionar por las noches, algo que no había sucedido en los 16 años anteriores. Además, tenemos cuatro nuevas bases operativas y también incorporamos las motos, para llegar más rápido con médicos y equipamiento a los lugares en donde se haya producido una emergencia”, enfatizó el alcalde metropolitano.

Y adelantó que “vamos a seguir invirtiendo en el SAME porque cada inversión que hacemos nos permite llegar antes y salvar vidas”.

El SAME aéreo cuenta con dos helicópteros y 12 helipuertos donde aterrizar. Las aeronaves poseen un foco reflector de búsqueda y alcanzan una velocidad de 200 kilómetros por hora. También cuentan con un equipo especializado en rescate, triage y tratamiento a cualquier emergencia en menos de cuatro minutos.

“Este nuevo helipuerto refuerza la infraestructura del SAME y mejora la capacidad de respuesta durante la noche, acorta los tiempos y optimiza la atención en situaciones críticas. Es parte de una inversión estratégica que incorpora tecnología, amplía la cobertura y potencia el trabajo de los equipos profesionales que intervienen en cada urgencia”, detalló Fernán Quirós.

El SAME tiene una planta de 1.300 personas que atienden 250 mil llamadas por año, y 34 bases hospitalarias y 18 extrahospitalarias. También un parque automotor de 110 vehículos: 70 ambulancias y 40 unidades especiales como motos, de neonatología o terapia intensiva.

Finalmente, Crescenti sostuvo que “este helipuerto está ubicado en un punto estratégico de la Ciudad. Estamos bajando muchísimo los tiempos de respuesta. El jefe de Gobierno ha tenido muy buena predisposición y hoy el helicóptero vuela 24 horas, de noche, todos los días. Nuestro escuadrón aéreo es motivo de orgullo”.