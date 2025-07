Alberto Fernández objetó su procesamiento: “Me persiguen por ser peronista”

El expreisdente Alberto Fernández rechazó este viernes el procesamiento dictado en su contra por la Justicia, en el marco de la Causa Seguros.

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Fernández por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La causa investiga a Fernández por haber dictado un decreto en 2021 que centralizó en Nación Seguros la contratación de pólizas estatales y favoreció a intermediarios privados, quienes habrían recibido comisiones millonarias.

“La (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado”, contrapuso el expresidente.

Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el “riesgo” que suponía nombrar… pic.twitter.com/296oKTmxOG — Alberto Fernández (@alferdez) July 11, 2025

En su cuenta de X, se mostró sorprendido porque “ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”.

“Entiendo que la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso”, apuntó el exmandatario.

Para finalizar, concluyó que la embestida judicial responde a una persecución política. “Como alguien que cree en la república, aun cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”, cerró.