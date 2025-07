Eduardo Menem dijo estar “cansado” de la “demonización” a su hermano

El exsenador del Partido Justicialista, Eduardo Menem, criticó en duros términos la serie basada en la vida de Carlos Saúl Menem.

“La serie la vi. Me armé de paciencia para verla porque para mí es muy mala”, introdujo el dirigente riojano en declaraciones a CNN Radio.

“Es una serie cuyo rumbo es contrario al del presidente Menem. Es como la continuación de la demonización que se le hizo en vida y que han tenido la mala leche de seguir y no respetar su memoria después de muerto. Así que tuve mucha paciencia para verla porque quería ver hasta dónde puede llegar la infamia”, disparó.

En igual tesitura, disparó: “Ya estoy cansado de ver toda la demonización que se hizo del presidente Menem, un poco curtido por eso, pero yo no pensaba que después de tres años de su muerte se seguiría con esta historia maldita, donde no se respetan valores”.

“No se respeta la verdad histórica, no se respetan ni aún con los personajes de ficción que incorporaron. Ninguno de ellos tuvo existencia al lado de Carlos. Han implantado personajes como el del fotógrafo, que lo utilizan para llevarlo durante los seis capítulos, y también muchos otros personajes, como ese tal Ariel,que no lo identifico como ninguno de los que asistían a Carlos, de los que colaboraban con Carlos, pero le sirve a ellos para tratar de menoscabar todo lo que hizo el presidente Menem”, se quejó.

Acto seguido, consideró que “toda la serie es mala. Le pusieron patillas a Sbaraglia, pero la caracterización en cuanto al tono de voz, la mirada, la boca, no son las de Carlos”.

“Hicieron parecido en los aspectos generales, pero no en lo que significa una persona. Tratan de denigrarlo, como en el último capítulo, creo”, concluyó el exlegislador.