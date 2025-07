Milei desayunó con Bullrich y crecen los rumores de su candidatura

Después de una semana complicada para el oficialismo en el Senado, el presidente Javier Milei arrancó este lunes compartiendo en redes una foto en la que se lo ve desayunando con Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad Nacional. En el posteo, dejó claro que ya están metidos de lleno en el armado de cara a las elecciones de octubre, donde Bullrich pica en punta como candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aquí junto a @PatoBullrich en pleno desayuno conversando sobre lo que será el camino a Octubre para defender los logros (que el Partido del Estado quiere romper) y trazando los nuevos objetivos de cara al futuro para la prosperidad de los argentinos de bien.

VLLC! pic.twitter.com/PEIO0CDbdZ — Javier Milei (@JMilei) July 13, 2025

“Aquí junto a @PatoBullrich en pleno desayuno, conversando sobre lo que será el camino a octubre para defender los logros (que el Partido del Estado quiere romper) y trazando los nuevos objetivos de cara al futuro para la prosperidad de los argentinos de bien. ¡VLLC!”, escribió Milei en su cuenta de X (antes Twitter).

En la imagen se ve una mesa sencilla en Olivos, con unas masitas de por medio. En una entrevista reciente, el Presidente contó que se junta con Bullrich cada dos domingos. “La doctora Bullrich me malcría. Me trae las galletitas que me gustan. Todo con Bullrich es un placer”, tiró en tono distendido.

En paralelo, la ministra viene ganando protagonismo en la escena política. La semana pasada fue quien salió con los tapones de punta contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por haber habilitado una sesión del Senado que complicó al oficialismo.

“Son tantos y tan profundos los cambios, que ningún embate podrá frenarlos. Con Javier defendemos ese rumbo frente a los de siempre, que quieren romper todo con tal de volver al poder. Nuestra respuesta para los argentinos de bien: más transformaciones, más libertad, más prosperidad. ¡Estamos en marcha! VLLC”, publicó Bullrich, sumándose a la movida de Milei en redes.

Un buen resultado en octubre podría dejar a Bullrich bien posicionada pensando en 2027, cuando se renueva la Jefatura de Gobierno porteña. En ese escenario, ya se barajan posibles reemplazos suyos en Seguridad: uno de los nombres que suenan es el del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aunque también aparece como opción Alejandra Monteoliva, actual secretaria del área.

Mientras tanto, Milei sigue afianzando su núcleo duro y moviendo fichas clave para consolidar su proyecto político. Todo indica que la campaña ya empezó, aunque todavía falte para octubre.