Yanina Latorre reveló datos íntimos sobre la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

La separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez dejó en shock a muchísima gente. Después de 18 años juntos, decidieron ponerle punto final a una relación que para muchos era un ejemplo dentro del ambiente. En medio del revuelo, Yanina Latorre apareció con información que promete dar más claridad a lo que pasó.

En el ciclo LAM, Latorre contó que tuvo una charla profunda con la expareja y que ahí salieron a la luz varias cuestiones. “La separación fue de común acuerdo, arrancó diciendo, pero me contó un drama porque la vienen remando hace más de un año. Me habló de desencuentros y de situaciones muy íntimas que no voy a repetir, pero me dejó en claro que no hubo cuernos”, detalló.

Según lo que dejó entrever la panelista, habría sido Gimena quien tomó la decisión de cortar. “Hay algo que me hace pensar que fue ella la que dijo basta... como que estaba en otra, y no lo digo por algo sexual”, lanzó, dejando flotando aún más misterio.

Latorre también relató el dolor de Nico Vázquez al hablar de su ex: “Él me dijo que arrancaron cuando Gime tenía 22 años. Me remarcó que hay cosas que ella no llegó a vivir porque era muy chica. Me dijo que está convencido de que no va a haber otra como ella, que es la mujer de su vida”.

Además, Yanina opinó que el crecimiento personal y profesional de Accardi podría haber pesado en la ruptura: “Me da la sensación de que ella empezó a crecer, ahora está en Olga, y sin dudas era la más fuerte de la pareja”, sostuvo.