Rutas nacionales abandonadas: Bianco apuntó contra la sistemática “deserción” de Milei

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reiteró cuestionamientos a la administración libertaria por el “abandono” en diversas áreas y se enfocó particularmente en el desguace de Vialidad Nacional.

“Lamentablemente es una demostración más de la práctica de deserción que viene llevando el Estado nacional, como tantas otras”, contextualizó el funcionario en la habitual conferencia de prensa de los lunes.

Acto seguido, explicó que “se anunció el cierre de Vialidad Nacional”, pero “¿Quién se va a hacer cargo del mantenimiento, reparación y repavimentación de las rutas nacionales? No sólo las que pasan por la provincia de Buenos Aires, sino todo el país”.

“Supuestamente eso implicará una mayor presencia del sector privado, no lo sabemos, hasta ahora no se ha avanzado en esos términos”, acotó el principal ladero de Axel Kicillof.

En igual tono, mencionó que “las rutas nacionales de la provincia de Buenos Aires están muy deterioradas. Hace dos años que no hay ningún tipo de mantenimiento. Es algo que la Provincia no puede hacer aunque quiera, no tiene competencia, no tiene jurisdicción de rutas nacionales; no podemos ir a pavimentar la Ruta 3, es ilegal… nos meten presos”.

“Lo que hacemos una vez más, hasta aburrirlos, hasta cansarlos, es reclamarle al Gobierno nacional que se haga cargo de sus responsabilidades, marcadas en la Constitución Nacional. No es opcional, lo tienen que hacer y además tienen los fondos”, deslizó.

“Por lo menos que use los 11,1 billones de pesos que le quitó a la Provincia. Los fondos de ATN, los que no se reparten a las provincias, los del impuesto a los combustibles, no es que no hay plata, no la usa para lo que corresponde”, sentenció dirigiéndose al presidente Javier Milei.