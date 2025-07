“Regalada es cara”: Milei atacó a Carrió y la Coalición Cívica respondió

En su habitual andanada de publicaciones en redes sociales, suya y de aduladores libertarios, el presidente Javier Milei le dedicó un posteo a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, al advertir que “a mercado, regalada es cara”.

“No todo se mide ‘a mercado’, señor Presidente. No todo tiene precio, ni todo se compra o se vende. Hay convicciones que no cotizan en cripto ni se negocian con Scioli ni con Eurnekian”, replicó el diputado nacional Maximiliano Ferraro.

Y acotó: “Pero claro, usted cree que todo es al mejor postor y no lo entiende”.

“Una vez más, degrada la investidura presidencial con frases de troll. No es gracioso ni disruptivo. Es un papelón institucional. El problema no es Lilita. El problema es Usted”, sentenció el titular de la CC-ARI.

Por otra parte, citó a la filósofa Hannah Arendt al plantear que “mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así, puedes hacer lo que quieras”.

En igual tesitura se pronunció el legislador porteño Hernán Reyes, quien inquirió: “¿Qué pasó?! Parece que algo les anda molestando, Javier Milei”.

“El problema para un charlatán de la feria global como usted es que Carrió no tiene precio. Ni cara ni barata. Fin”, remató.

Más tarde, recordó la criptoestafa motorizada por el Presidente de la Nación y espetó: “La única que regalada es cara es esta”.