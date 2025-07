Exsocio de Milei anticipó la salida de Caputo: “Tiene los días contados”

El economista liberal, Diego Giacomini, criticó algunos ejes del modelo y consideró que el ministro de Economía, Luis Caputo, dejará su cargo en el corto plazo ante el complejo escenario que atraviesa el país.

“Milei decía en las redes ‘el dólar va a ir a $ 1.000, cuando esté en $ 1.000 vamos a comprar reservas y de hecho podría ir a $ 600’ ¿Qué pasó? Firmaron el acuerdo y el dólar ni siquiera viajó a la banda inferior”, describió el exsocio del Presidente.

Acto seguido, aseveró en declaraciones a C5N que “la realidad es totalmente diferente a lo que pregona el Gobierno por eso es tan intenso en la venta del relato”.

En tanto, planteó que el acuerdo con el FMI tiene aún menos “credibilidad y reputación” que el que cerró Mauricio Macri en 2018 durante la administración Cambiemos.

“Macri firma el acuerdo e inmediatamente el dólar va a la banda inferior, coquetea durante casi 7 meses en los cuales Caputo compraba reservas y después se le desmadra la situación y termina fracasando en el mes 13-14”, recordó.

Así las cosas, consignó que “los políticos no se anticipan nunca a nada, cuando hay cambios es a los cachetazos y a las trompadas porque no queda otra. El cambio se lo va a imponer la realidad. Cambiar el esquema cambiario, el Toto Caputo no lo va a poder hacer. Caputo no tiene mucho más larga vida. Vino a hacer un negocio y el negocio se terminó, no hay más negocio financiero”.

“Se acabó el carry trade, se acabó hacer tasa en pesos o en dólares. Tiene los días contados, se va a tener que ir. Pero aparte, es normal ¿Dónde vieron un ministro de Economía que esté todo el mandato de un presidente?”, remató Giacomini.