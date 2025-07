Cachanosky advirtió por el “ego” de Milei y juzgó que “no hay política económica”

El economista Roberto Cachanosky se refirió al modelo libertario, la evolución del dólar y las vicisitudes en un año electoral.

“Los que invierten prefieren esperar a las elecciones posicionados en dólares”, en tanto que “los bancos no pueden comprar dólares, pero lo hicieron algunas empresas y sobre todo la gente”, contextualizó.

Acto seguido, advirtió que “no hay política económica. Las medidas del Banco Central y del Tesoro son de carácter monetario y financiero. Están como a los tumbos”.

“El presidente del BCRA dijo hace poco que no manejaban la tasa de interés y esta semana lo hicieron porque colocaron bonos. Van y vienen. Y lo peor que podés hacer en economía es no ser claro en la política monetaria”, acotó Cachansky en declaraciones a la AM 950.

Asimismo, consignó que “hay que hacer una reforma fiscal y laboral. Si no hacés las reformas, vas a estar todo el tiempo con medidas que no son profundas”.

“Hay un problema y es que Milei tiene un ego muy grande. No quiero imaginar cómo se pone cuando alguien le dice algo distinto. Es alguien que está muy encaprichado con que es el mejor y tiene el mejor ministro de Economía de la historia”, sentenció.