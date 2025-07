Intendente entrerriano justificó el ajuste a los jubilados: “Que se mueran muchos”

El jefe comunal de la localidad entrerriana de Caseros, Oscar Francou, consideró que deben morirse “muchos” jubilados para que el resto de la clase pasiva puede tener mejores haberes y “en el corto plazo vamos a empezar a mejorar. Hay cosas que van a llevar mucho tiempo”.

“Mejorarles los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos, para que entren a bajar”, y recién allí “entren a cobrar mejor los demás”, explicó durante una asamblea el dirigente del Partido Vecinal, que nuclea a varios alcaldes de la provincia litoraleña.

Luego intentó justificar sus dichos, al explicar que “hay una mala intención, indudablemente. En esta asamblea se habla muy entre familia, muy entre amigos”.

#Bestial 🤬 El intendente entrerriano Oscar Francou justificó el ajuste a los jubilados: “Que se mueran muchos”



📌 https://t.co/V2ztEp2laO pic.twitter.com/isAmqh4Sr4 — ANDigital (@ANDigitalOK) July 17, 2025

“Cuando uno habla así, en grupo, lo va diciendo medio salteado, lo va corrigiendo, lo va arreglando”, matizó Francou en diversas entrevistas radiales que concedió.

De todos modos, ratificó su defensa del ajuste libertario: “Con este Gobierno que tenemos y con el pensamiento que tiene del déficit cero, no va a sacar plata de otro lado para poner ahí. Entonces, de a poco, y va a llevar un montón de años”, va a ir “mejorando el sistema porque van a empezar a ingresar menos de los que salen”.

“El déficit cero me parece correcto porque es administrar”, profundizó el mandatario local e insistió: “Ahora tenemos un Gobierno nacional que dice que no va a ingresar nadie más si no aporta. Entonces es muy sencillo: no se arregla a corto plazo sino a muy largo plazo”.

“En la medida en que van a ingresar menos, se van a ir muriendo. La única forma de que la gente salga del sistema jubilatorio es muriéndose y serán más los que mueren que los que ingresan y con el tiempo el sistema irá potenciándose”, completó.