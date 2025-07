Viaje a la edad de oro hollywoodense en la voz de Gerónimo Rauch

Gerónimo Rauch regresó a la Argentina con “Cinema all-in”, un show íntimo e interactivo que se presenta en 12 funciones únicas en el espacio de lujo Origami de la Costanera Norte.

Con capacidad limitada a sólo 375 personas por función, el show propone una experiencia inmersiva que combina emociones, música en vivo, danza, gastronomía, cocktails y mucho más.

Tras el éxito de convocatoria y la gran respuesta del público, luego de agotar las seis funciones originales y las agregadas del 10 y 11, se sumaron cuatro nuevas fechas - 24, 25, 26 y 27 de julio.

Cinema all-in es una experiencia 360 que invita al espectador a rememorar las grandes bandas sonoras que marcaron la historia del cine. Títulos como: Cinema paradiso, The greatest showman, El Padrino, Footloose, La la land, A Star is Born, Highlander, Singing in the rain, Rocky, Shrek, Titanic, Ghost, James Bond y una gran lista que continúa...

Creado y dirigido por Marcos y Gerónimo Rauch (Rauch & Rauch), éste espectáculo cuenta con la dirección musical de Tomás Mayer Wolf, coreografía de Georgina Tirotta y vestuario de Javier Poncio.

Con la entrada VIP, se incluye la oportunidad de cenar en un ambiente exclusivo, conocer personalmente a Gerónimo Rauch y disfrutar de un show íntimo donde él mismo canta en un formato unplugged, antes de que comience la función general. Una experiencia única y limitada para 120 personas por show, pensada para quienes quieren vivir el espectáculo desde adentro.





Cinema all-in propone la posibilidad de experimentar una Cena de primer nivel, tragos de autor y un viaje a la Golden Age de Hollywood.



El chef Nahuel Pomponio deslumbra con una variedad de platos exclusivos, en tanto que el show cuenta con un gran despliegue que contempla 25 artistas en escena incluyendo bailarines, músicos y cantantes.

Las entradas pueden adquirirse únicamente de manera online a través de EntradaUno, en tanto que el horario es 19:45 para el Sector VIP y 21:15 horas para el resto de los sectores.