Samid candidato: “Vamos a pasar a ser un país africano”

El empresario matarife y dirigente peronista, Alberto Samid, confirmó su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro del Frente Patriota Federal y que lo hace “porque nos han robado el oro, nos roban el petróleo, nos roban el litio, nos roban todo. Y ahora nos están robando la comida”.

“Hay argentinos que no pueden comer y no puede ser. Vamos a pasar a ser un país africano, cuando en nuestro país producimos alimentos para 500 millones de personas. No puede ser que haya argentinos que lleguen al día 15 y no tengan para comer”, lamentó el exlegislador provincial.

En declaraciones a Perfil Radio sostuvo que “a consecuencia de estas importaciones de todo tipo de mercadería y alimentos, como fideos, tomates y limones, que son cosas que se producen acá y que sobran, las pequeñas PyMEs están cerrando, están entrando en convocatoria y están echando gente”.

“El principal motivo por el que vuelvo a la política es ayudar. Primero, para defender la mesa de los argentinos. Segundo, para el ‘Compre Argentino’, porque no podemos permitir que entre todo esto. Y tercero, para defender nuestros recursos naturales. El verdadero problema está ahí”, enumeró Samid.

En igual tenor, planteó que “si cobráramos lo que cobra Chile por nuestras riquezas —que son mayores que las de ellos—, dejaríamos de ser un país mendigo que tiene que pedir plata para vivir, y pasaríamos a ser un país prestamista”.

Finalmente, dijo que “es cuento chino” el relato oficialista. “Lo voy a demostrar con un ejemplo, porque si las cosas anduvieran bien, se mantendrían. Si las cosas se mantuvieran, Walmart, el principal supermercado del mundo, no se hubiera ido. Carrefour, el segundo, se va ahora ¿Entonces qué me vienen a decir que estamos mejorando? Ahí tiene la prueba. Si se van estas empresas es porque esto no funciona”, disparó.

“Eso de que cada vez hay menos pobres es cuento chino. Yo no sé de dónde sacan las cuentas, realmente, porque yo veo que cada vez esto está peor. Se lo digo yo, que vendo alimentos. Estoy con Maxiconsumo, que tiene 140 supermercados, y me reúno cada diez días. Estoy con Yatasto, que vende leche, yogures y todo tipo de lácteos. Nos damos cuenta, a mí no me la vengan a contar. Estoy todos los días en esto. Desgraciadamente, no sé de dónde sacan los números, pero no es la realidad”, remató el “Rey de la Carne”.