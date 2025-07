“No yo”: identidad, soledad y búsqueda de sentido en el caos

Con dirección de Marcelo Allasino se viene el estreno de No yo, una obra maestra del dramaturgo irlandés Samuel Beckett.

Será este sábado 19 de julio, a las 20:30 horas, en el teatro El Excéntrico de la 18, calle Lerma 420 entre Malabia y Avenida Raúl Scalabrini Ortiz de Villa Crespo, protagonizada por Agostina Prato y Paulo Livieri,

Samuel Beckett escribió este texto en 1972 y hoy resuena con una potencia renovada. En un contexto, en el que los discursos oficiales tienden a invisibilizar, a arrasar subjetividades y a borrar los cuerpos que no encajan, No yo se convierte en una pregunta urgente sobre quién puede hablar, desde dónde, con qué voz.

La atractiva propuesta escénica se apoya en un trabajo transmedial que cruza cuerpo, proyecciones y voz amplificada y distorsionada en tiempo real, explorando límites entre presencia y desaparición, entre sujeto y objeto, entre lo que se dice y lo que no puede decirse. La palabra ya no narra: resiste, vibra, pulsa.

Una obra sobre el silencio que viene después del trauma. O antes. Una obra donde hablar no es un derecho, sino un acto de supervivencia.

“¿Por qué dirigir No yo? Es un gesto cargado de desesperanza: invoca un balbuceo que es ontológico y que nos desnuda en la imposibilidad. Leí por primera vez esta obra en mi adolescencia, fascinado por la radicalidad de Beckett y su capacidad para llevar al teatro hacia los límites del lenguaje y el cuerpo. Más tarde, al descubrir las versiones filmadas en YouTube o en videos pirateados por colegas, mi fascinación se transformó en obsesión”, dice Allasino.

Y resalta: “En No yo, esa boca suspendida, hablando sin parar, sin decir del todo, me resultaba de una teatralidad extrema: una imagen imposible y a la vez profundamente verdadera. La condensación brutal de una subjetividad rota”.

“Hoy, en esta Argentina atravesada por el control policial en las calles y los intentos de silenciamiento en la virtualidad, esta obra reverbera con una potencia ineludible. El cuerpo que no puede hablar, la voz que no puede pronunciar lo que la atraviesa, son imágenes que dialogan con una sociedad donde la palabra ha sido extrañada y se disuelve la idea misma de cuerpo colectivo. Dirigir esta obra es también una forma de interrogar esos silencios impuestos, esas voces rotas, esa imposibilidad de decir sin ser devorados por el ruido o por la represión”, reflexiona el creador escénico.

“Nuestra lectura dialoga con Beckett, pero también lo tensiona: si el original oculta los cuerpos, nosotros los exponemos. Si Beckett redujo la escena a una boca suspendida en la oscuridad, nosotras decidimos ampliar, deformar, amplificar ese gesto: trabajamos con un dispositivo escénico y tecnológico que muestra, en tiempo real, el mecanismo de producción de esa imagen. Queremos que el público se enfrente no sólo al texto, sino al dispositivo que lo hace posible. Que vea lo que habitualmente está oculto. Que escuche no solo lo que se dice, sino también lo que no puede decirse”, acota.

Y sentencia: “Dirigir No yo en este momento es, para mí, otra forma más de resistir desde la escena. De decir, aunque sea desde el temblor, desde la boca suspendida, desde la desesperación”.

Las funciones serán los sábados, a las 20.30 horas, en tanto que las entrada pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, calle Lerma 420.