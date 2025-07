El periodista Daniel Gómez Rinaldi se resistió a un robo en Recoleta y fue apuñalado

El periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi sufrió un violento robo mientras esperaba el colectivo en la Ciudad de Buenos Aires y, como intentó resistirse a que los delincuentes se llevaran su celular, fue apuñalado en una pierna.

El hecho de inseguridad sucedió este viernes por la mañana en la esquina de la avenida Santa Fe y la calle Talcahuano, en el barrio porteño de Recoleta, en momentos en que el colega se subió a un colectivo de la Línea 39 para ir a cumplir con su trabajo en la radio Rivadavia.

En ese momento Gómez Rinaldi sintió que le arrebataron el teléfono por lo que descendió del micro y persiguió al ladrón hasta hallarlo escondido en un contenedor, por lo que se generó una discusión y un forcejeo hasta que sufrió dos puntazos en una de sus piernas.

Denunciado todo a 911, al lugar acudió personal de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME y la víctima fue derivada al Hospital Pirovano, donde le efectuaron las curaciones necesarias y luego lo llevaron a la comisaría para que radique la denuncia correspondiente.

El presunto ladrón fue detenido en las inmediaciones y quedó a disposición de la Justicia, en tanto que el celular fue recuperado y entregado a su legítimo propietario.

“Me duele el cuerpo, imagino que producto de la carrera y del forcejeo que tuvimos; al delincuente lo vi cuando esperábamos el colectivo, yo pensaba que era uno más de los que estábamos ahí y, cuando estoy subiendo el primer escalón, siento que alguien me arranca el teléfono de la mano y que sale corriendo por Talcahuano, al doblar a una esquina escucho el sonido como de un portón chapa y cuando doblé imaginé que se había metido en un container: al abrirlo lo vi ahí”, relató el periodista en diálogo con C5N.

“Yo sé que estoy loco, pero ahí tenemos todo, trabajo, información, contactos, por eso lo seguí… cuando abrí la tapa del container él estaba ahí y le pedí que saliera y que me devolviera el celular, y cuando salió empezamos a forcejear, sacó un cuchillo y me pegó dos facazos en la pierna, uno en el muslo y otro abajo, me quedé ahí, empecé a gritar y vino la policía, que me pidió el número, llamó y nos dimos cuenta que el teléfono había quedado en el container”, agregó el periodista.

Gómez Rinaldi concluyó que “la policía trabajó muy bien, me contuvo, la gente del SAME me atendió y ahora estoy bien”, y recordó que “es feo que te saquen lo tuyo, pero además en un teléfono tengo todo mi trabajo”.